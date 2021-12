GP Άμπου Ντάμπι FP1: Δυναμικό ξεκίνημα ο Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Άμπου Ντάμπι, μπροστά από τις δύο Mercedes.

To τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 για το 2021 ξεκίνησε, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Άμπου Ντάμπι. Η ανανεωμένη πίστα Γιας Μαρίνα έφερε νέες προκλήσεις στους οδηγούς που ήθελαν να μάθουν τα όριά της. Οι προσομοιώσεις έδειχναν πως οι χρόνοι θα έπεφταν 10-14 δευτερόλεπτα με τη νέα χάραξη και επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

Η διαδικασία των 60 λεπτών δεν είχε κανένα απρόοπτο, εκτός από τη στιγμή που το μονοθέσιο του Εστεμπάν Οκόν άλλαξε αυτόματα σε νεκρά, μετά από άτσαλο πάτημα σε κερμπ. Άξιο αναφοράς ήταν η χρήση της μαλακής γόμας στο FP1 από όλους τους οδηγούς, με τα ελαστικά να έχουν εξαιρετικό κράτημα και μικρή φθορά.

This view @Charles_Leclerc is on helmet cam duty for FP1! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VHv2rR0k8X

Όμως αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing που έγραψε το 1:25.009 με τη μαλακή γόμα και πήρε την 1η θέση στο FP1. O χρόνος του ήταν 12 δευτ. ταχύτερος από τον αντίστοιχο ταχύτερο χρόνο του FP1 το 2020. Πίσω του στη 2η θέση ακολούθησε ο Βάλτερι Μπότας της Mercedes, με τον Φινλανδό να είναι 0,196 δευτ. μακριά από τον Ολλανδό. Στην 3η θέση ακολούθησε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος όμως είδε την ταχύτερη επίδοσή του να ακυρώνεται, καθώς βγήκε εκτός πίστας. Ο χρόνος αυτός ήταν 0,033 δευτ. πιο αργός του Φερστάπεν και είχε μάλιστα ένα πολύ αργό δεύτερο χρονομετρημένο κομμάτι.

Ο Σέρτζιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB16B ήταν 4ος, μπροστά από τον Γιούκι Τσουνόντα της AlphaTauri που έκλεισε την πρώτη 5άδα. Ο χρόνος του Ιάπωνα ήταν μάλιστα πολύ ανταγωνιστικός στο 1:25.378. Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε μια πολύ ανταγωνιστική πρώτη περίοδο δοκιμών, ολοκληρώνοντας στην 6η θέση.

Ο Πιερ Γκασλί ήταν στην 7η θέση της κατάταξης μπροστά από τις δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Η διαφορά των δύο οδηγών των «κόκκινων» ήταν μόλις 0,040 δευτ. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin, o οποίος έκανε μια εντυπωσιακή πιρουέτα στο τέλος της διαδικασίας, έπειτα από άτσαλο πάτημα σε κερμπ της στροφής 14. Συνολικά 6 ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στις 10 πρώτες θέσεις.

Ο Εστεμπάν Οκόν βρέθηκε στην 11η θέση μπροστά από τον Λάντο Νόρις της McLaren. O Βρετανός είχε ξεκινήσει καλά τη διαδικασία όντας εντός πρώτης 5άδας, αλλά η διαφορά του στο τέλος ήταν 1,1 δευτ. πίσω από τον Φερστάπεν. Οι δύο Alfa Romeo ακολούθησαν με τον Κίμι Ράικονεν μπροστά από τον Αντόνιο Τζοβινάτσι. Ο Λανς Στρολ ήταν στη 15η θέση μπροστά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο που ήταν ο μοναδικός που είχε ταχύτερο χρόνο με τη μέση γόμα.

Τις τελευταίες θέσεις εξασφάλισαν οι δύο Williams και οι δύο Haas. O Τζακ Έιτκεν που οδήγησε στο FP1 στη θέση του Τζορτζ Ράσελ ήταν 17ος μπροστά από τον Νικολά Λατίφι με χρόνο στο 1:27.481, ενώ ο Μικ Σουμάχερ κέρδισε τον Νικίτα Μαζέπιν.

Lando Norris sends debris flying as he runs over the kerbs



A close call for the @McLarenF1 driver! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GgyYfernBb