Ανακουφισμένος ο Χάμιλτον με τη νίκη

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τη νίκη του στο GP Σαουδικής Αραβίας, αφήνοντας αιχμές για την οδήγηση του Μαξ Φερστάπεν.

Ο 21ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικός. Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε μια μεγάλη νίκη έναντι του Μαξ Φερστάπεν και πλέον οδεύουν ισόβαθμοι στον τελευταίο αγώνα. Όμως η μεταξύ τους μάχη στην πίστα πήρε μια άγρια τροπή.

Οι δύο οδηγοί είχαν επαφή πριν τη στροφή 27 όταν ο Ολλανδός φρέναρε για να αφήσει τον Βρετανό να περάσει σε σημείο που τα μονοθέσια κινούνται με 320 χλμ/ώρα. Επιπλέον παραλίγο να έχουν επαφή στη στροφή 1 στον 37ο γύρο όταν ο Χάμιλτον επιτέθηκε από την εξωτερική, ο Φερστάπεν φρέναρε αργά, έκοψε την πίστα και παρέμεινε μπροστά. Όμως εν τέλει ο οδηγός της Mercedes κατάφερε να περάσει και να πάρει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για το φετινό Πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βρετανός ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα και το γεγονός πως κατάφερε να τερματίσει: «Ήταν τρομερά δύσκολα σήμερα. Προσπάθησα να οδηγώ με λογική αλλά και σκληράδα. Χρησιμοποίησα την εμπειρία μου ώστε να έχω καθαρό αγώνα. Ήταν δύσκολο. Μας έκαναν τη ζωή δύσκολη αλλά τα καταφέραμε ως ομάδα. Έπρεπε να παραμείνω στην πίστα οπωσδήποτε. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και ευγνώμων για το κοινό που ήρθε σήμερα στην πίστα. Ήταν ένας τρομερός αγώνας, απόλαυσα την οδήγηση στην πίστα».

