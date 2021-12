Πρασίνισε η Alpine (vid)

H Alpine αναμένεται να αγωνιστεί στο GP Σαουδικής Αραβίας με έναν ιδιαίτερο χρωματισμό.

Το πρώτο GP Σαουδικής Αραβίας στη Formula 1 πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, με τις ομάδες να πραγματοποιούν τις τελευταίες τους προετοιμασίες πριν τα μονοθέσια πατήσουν πίστα. Οι οδηγοί καλούνται να ανταπεξέλθουν σε μια άγνωστη πίστα όπου θα βρίσκονται με το πόδι κολλημένο στο γκάζι για το 79% του γύρου.

Η Alpine όμως ετοιμάζει μια έκπληξη, καθώς αναμένεται να αγωνιστεί με έναν ιδιαίτερο χρωματισμό. Για το GP Σαουδικής Αραβίας λοιπόν, η γαλλική ομάδα θα τιμήσει τη συνεργασία της με τον προμηθευτή λιπαντικών και καυσίμου της, Castrol.

Έτσι, το πίσω μέρος της A21 θα πρασινίσει, καθώς συμπληρώνονται 100 αγώνες συνεργασίας των δύο πλευρών. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν θα έχουν στα χέρια τους ένα διαφορετικό μονοθέσιο από πλευράς χρώματος και ερχόμενοι από ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο Κατάρ θέλουν να ακόμα έναν τερματισμό ψηλά στην κατάταξη.

Η Alpine βρίσκεται στην 5η θέση της Βαθμολογίας Κατασκευαστών με 137 βαθμούς, 25 περισσότερους από την AlphaTauri.

Δείτε τη φωτογραφία με το ανανεωμένο χρώμα της Alpine για το GP Σαουδικής Αραβίας.

