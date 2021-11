O Μοντόγια οδήγησε τη Ferrari F2008 και ξετρελάθηκε

O Χουάν Πάμπλο Μοντόγια οδήγησε για πρώτη φορά στην καριέρα του μονοθέσιο Formula 1 της Ferrari και του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια ήταν μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη αλλά και πολυαγαπημένη προσωπικότητα στη Formula 1. Ο Κολομβιανός έκανε το ντεμπούτο του το 2001 με τη Williams και αποχώρησε στα μέσα του 2006 όταν και οδηγούσε για τη McLaren. Μπορεί στη Formula 1 να κατέκτησε 7 νίκες, όμως η καριέρα του είναι πέρα για πέρα επιτυχημένη.

Ο 46χρονος πλέον Μοντόγια μετρά πρωτάθλημα στο CART το 1999, δύο νίκες στα 500 μίλια της Ινδιανάπολης, νίκη σε αγώνα NASCAR, δύο νίκες στις 24 Ώρες Daytona και Πρωταθλητής στο πρωτάθλημα αντοχής της IMSA.

Τώρα ο Μοντόγια βρέθηκε στο ετήσιο event Ferrari Finali Mondiali, όπου οδήγησε για πρώτη φορά μονοθέσιο Formula 1 της Ferrari και μιλώντας στο motorsport δήλωσε εντυπωσιασμένος: «Ο teammate μου φέτος στο WEC, Χένρικ Χέντμαν, μας προσκάλεσε να οδηγήσουμε το αυτοκίνητό του, κάτι το οποίο ήταν φοβερό. Είναι παράξενο να οδηγείς ένα μονοθέσιο στο Μουτζέλο, δεν μπορεί κάτι να πάει καλύτερα. Κάθε μονοθέσιο είναι διαφορετικό. Όταν έφυγα από τη Williams για τη McLaren περίμενα πως θα ήταν αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Στην αρχή για εμένα ήταν ένα τεράστιο σοκ. Είναι δύσκολο να κρίνω τώρα γιατί τα ελαστικά είναι αρκετά πιο σκληρά, αλλά η αίσθηση που είχα ήταν πολύ καλή. Μπορείς να δεις τις αρετές του. Είναι και κάπως δύσκολο γιατί έπρεπε να προσέχω να μην προκαλέσω ζημιά σε αυτοκίνητο κάποιου άλλου. Αν το καλοσκεφτείς, το μονοθέσιο αυτό έδωσε στη Ferrari το τελευταίο της πρωτάθλημα κατασκευαστών».

Ο Μοντόγια συνεχίζει να αγωνίζεται στους αγώνες αντοχής και σε περίπτωση κερδίσει τις 24 Ώρες του Λε Μαν θα κατακτήσει το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

