Τα κλαταρίσματα στο Κατάρ τρόμαξαν τους οδηγούς

Ο Λάντο Νόρις και Τζορτζ Ράσελ εξαπέλυσαν επίθεση προς την Pirelli για τις αστοχίες ελαστικών που είχαν στο GP Κατάρ.

Το πρώτο GP Κατάρ στην ιστορία της Formula 1 μπορεί να μην είχε μεγάλες ανατροπές, όμως ήταν ένας αρκετά συναρπαστικός αγώνας. Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε μια μεγάλη νίκη, φτάνοντας τις 7 στο φετινό Πρωτάθλημα, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν που σκαρφάλωσε από την 7η θέση στην εκκίνηση, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε να πάρει το πρώτο του βάθρο από το 2014.

Όμως ο αγώνας σημαδεύτηκε από τα τέσσερα κλαταρίσματα που επηρέασαν τον αγώνα των οδηγών και πρόσθεσαν επιπλέον δράμα. Το πρώτο ήταν του Βάλτερι Μπότας της Mercedes, με τον Φινλανδό να είναι στην 3η θέση και πολύ κοντά στο πρώτο του pit-stop. O δεύτερος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, με τον Βρετανό να χάνει μια υπερπολύτιμη 4η θέση που θα μείωνε τη διαφορά στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τη Ferrari. Τέλος, οι δύο Williams είχαν επίσης αστοχίες στο τέλος του αγώνα, ενώ τα δύο κοινά που είχαν όλοι τους ήταν πως ακολούθησαν στρατηγική ενός pit-stop και όλα τα κλαταρίσματα ήταν στο εμπρός αριστερά ελαστικό.

Μετά τον αγώνα, ο Νόρις ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος με την εξέλιξη του αγώνα του και δεν το έκρυψε στις δηλώσεις του: «Είναι προφανές το τι ευθύνεται για τις αστοχίες. Απλά δεν μπορώ να το πω. Δεν περιμένεις από ένα ελαστικό να σκάσει τόσο απλά. Ειδικά η σκληρή γόμα και ειδικά όταν δεν είχα κάνει πολλούς γύρους με αυτή. Σε κάθε πίστα προσέχουμε τα ελαστικά μας γιατί φθείρονται, αλλά δεν περιμένεις ποτέ κάτι τέτοιο. Πρέπει να φτιάξουν καλύτερα ελαστικά. Είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς αυτό. Ρισκάρουμε συνεχώς τη ζωή μας. Αν δεν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα μονοθέσιο τότε τι θα κάνουμε»;

LAP 54/57



Tyre woe for several drivers as Russell, Norris and Latifi all reports problems



A crazy finish to this one with three laps to go in Qatar #QatarGP #F1 pic.twitter.com/JZTK13Ik7k