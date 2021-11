Το πέναλτι του Γιάγια Τουρέ τρόμαξε και τους οδηγούς της F1 (vid)

Πιλότοι και βετεράνοι ποδοσφαιριστές διαγωνίστηκαν από τα 11 βήματα στο περιθώριο του GP του Κατάρ.

Το 2022, μία μόλις ημέρα μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στο μαγικό κόσμο της Formula 1, τα βλέμματα των φίλων του αθλητισμού θα στραφούν στο Κατάρ, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και μιας και αυτό το Σαββατοκύριακο η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού «τρέχει» εκεί στο πλαίσιο του εικοστού γύρου της σεζόν, ήταν η τέλεια ευκαιρία για promotion!

Όχι τυχαία, είδαμε κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, Ζαν Τοντ, και τον CEO της F1 Στέφανο Ντομενικάλι, να συνομιλούν με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

With Emir of the State of Qatar 🇶🇦 HH @TamimBinHamad, @F1 CEO Stefano Domenicali and @FIFAcom President Gianni Infantino at Losai circuit, one day before the #F1 #QatarGP and one year before the @FIFAWorldCup in the country pic.twitter.com/ZKUDSPg4f9