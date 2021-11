GP Κατάρ FP2: «Πάτησε γκάζι» ο Μπότας

Ο Βάλτερι Μπότας ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Κατάρ, με τη Mercedes να περνά στην αντεπίθεση.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα Λοσέιλ υπό το φως των προβολέων, με τον Βάλτερι Μπότας να είναι ο ταχύτερος στο FP2 του GP Κατάρ για το πρωτάθλημα της Formula 1. Με τις θερμοκρασίες σε χαμηλότερα επίπεδα, οι ομάδες και οι οδηγοί έπρεπε να εκτελέσουν άρτια το πρόγραμμά τους, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για το υπόλοιπο τριήμερο. Στη διαδικασία δεν συμμετείχε ο Νικίτα Μαζέπιν, καθώς η Haas αναγκάστηκε να αλλάξει σασί στον Ρώσο που είχε αποκομίσει ζημιά μετά το FP1.

Δίχως προβλήματα ολοκληρώθηκε το δεύτερο 60λεπτο, με τις εξορμήσεις εκτός πίστας να είναι εμφανώς λιγότερες. Από τη Διεύθυνση Αγώνα υπήρξε αλλαγή στην επιτήρηση των ορίων πίστας. Από το FP2 και για το υπόλοιπο τριήμερο, τα όρια ολοκληρώνονται στο τέλος των κερμπ σε όλες τις στροφές.

Max is feeling sparky this evening! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/fd63yDkuZj

Ο Βάλτερι Μπότας κατάφερε να ανέβει στην κορυφή των χρόνων, γράφοντας το 1:23.148 με τη μαλακή γόμα, με τη Mercedes να βρίσκει ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Πίσω του ολοκλήρωσε ο Πιερ Γκασλί με την AlphaTauri, o οποίος ήταν και πάλι εντυπωσιακός και μόλις 0,209 δευτ. μακριά από την κορυφή. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing να έχει έντονη υποστροφή και συνολική διαφορά 0,350 δευτ. από τον Μπότας που ήταν ταχύτερος.

Ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε και πάλι στην 4η θέση για δεύτερη σερί διαδικασία στο Κατάρ, έχοντας ταχύτερη επίδοση το 1:23.570. Ο Λάντο Νόρις βελτιώθηκε αισθητά από το FP1 και πήρε την 5η θέση όντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός μέσα στη McLaren MCL35M. Πίσω του ακολούθησε ο Λανς Στρολ με την Aston Martin, με τον Καναδό να ξεπερνά τον Γιούκι Τσουνόντα για μόλις 0,030 δευτ.

Ο Σέρτζιο Πέρεζ βρέθηκε για ακόμα μια φορά στην 8η θέση, με τη διαφορά του από την κορυφή αυτή τη φορά να είναι 0,639 δευτ. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έφερε και τη δεύτερη AMR21 εντός της πρώτης 10άδας, την οποία έκλεισε ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari. Συνολικά είχαμε 6 διαφορετικές ομάδες στις 10 πρώτες θέσεις.

Οι δύο Alpine θέλουν ένα δυνατό αποτέλεσμα, με τους Εστεμπάν Οκόν και Φερνάντο Αλόνσο να είναι στις θέσεις 11 και 12, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 0,015 δευτ. Ο Σάρλ Λεκλέρ ήταν 13ος μπροστά από τον Ντάνιλ Ρικάρντο, ενώ ταχύτερος οδηγός για την Alfa Romeo ήταν ο Κίμι Ράικονεν στη 15η θέση.

Ο Τζορτζ Ράσελ ολοκλήρωσε 16ος μπροστά από τους Αντόνιο Τζοβινάτσι και Νικολά Λατίφι, ενώ ο Μικ Σουμάχερ με τη Haas ήταν ο τελευταίος που έγραψε χρονομετρημένη προσπάθεια στη διαδικασία.

Checo is struggling with glare from the lights



He's requested a new visor #QatarGP #F1 pic.twitter.com/LXgXTnmBqH