GP Κατάρ FP1: Ξεκίνησε φουριόζος ο Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Κατάρ, έχοντας εντυπωσιακό ρυθμό στην RB16B.

O πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Κατάρ είναι γεγονός, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να έχει τον ταχύτερο χρόνο στο FP1. Τα πρώτα 60 λεπτά του τριημέρου ήταν αναγνωριστικά για τους οδηγούς, με την άμμο και τη σκόνη να κάνουν δύσκολο το έργο τους. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που αντιμετώπισαν προβλήματα, είτε βγαίνοντας εκτός πίστας, είτε έχοντας μηχανικές αστοχίες. Η διαδικασία διεξήχθη υπό το φως της ημέρας, όμως τόσο το FP2 αλλά και οι κατατακτήριες και ο αγώνας θα γίνουν υπό το φως των προβολέων.

Αυτός που ήταν από την πρώτη στιγμή εντυπωσιακός ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing. O Ολλανδός ήταν ο ταχύτερος στο FP1 γράφοντας το 1:23.723 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία και μάλιστα με διαφορά. Όντας ο μόνος που έσπασε το φράγμα του 1:24, ήταν 0,437 δευτ. ταχύτερος του Πιέρ Γκασλί με τηv AlphaTauri, o οποίος έγραψε στο τέλος την εντυπωσιακή αυτή επίδοση. Πίσω του ακολούθησε ο Βάλτερι Μπότας της Mercedes, με τον Φινλανδό να είναι 0,471 δευτ. μακριά από τον Φερστάπεν.

