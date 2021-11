Τζοβινάτσι: «Όταν διοικούν τα χρήματα, η Formula 1 γίνεται ανελέητη»

O Αντόνιο Τζοβινάτσι δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός πως δεν θα αγωνίζεται στη Formula 1 από το 2022, λέγοντας ότι η Alfa Romeo προτίμησε τα χρήματα από το ταλέντο.

Η Alfa Romeo ανακοίνωσε πως ο Γκουάνγιου Ζου θα είναι επίσημος οδηγός της ομάδας από το 2022 και θα πλαισιώσει τον Βάλτερι Μπότας που θα μετακομίσει από τη Mercedes. Αυτό άφησε εκτός cockpit για την επόμενη σεζόν τον Αντόνιο Τζοβινάτσι που θα αποχαιρετίσει το σπορ έπειτα από έπειτα από τρεις σεζόν με την ομάδα.

O Ιταλός οδηγεί για την Alfa Romeo από το 2019 και αναδείχθηκε από την Ακαδημία νέων οδηγών της Ferrari. Στη νέα εμπορική συμφωνία της Sauber με την Alfa Romeo, δεν υπήρχε όρος που προέβλεπε τη κάλυψη μιας θέσης οδηγού από την Ακαδημία της Ferrari κι αυτό άφησε ευάλωτο τον 27χρονο. Επιπλέον, δίχως να έχει κάποιον υποστηρικτή η θέση του έγινε ακόμα πιο δύσκολη, ενώ η αγωνιστική του παρουσία μέσα στο 2021 έχει αποφέρει μόλις 1 βαθμό στο Πρωτάθλημα.

Μετά την ανακοίνωση της Alfa Romeo, o Τζοβινάτσι με ανάρτησή του στα social media, ήταν ιδιαίτερα κυνικός αναφορικά με την αντικατάστασή του από τον Ζου.

Ο Τζοβινάτσι έγραψε: «Η Formula 1 είναι συναίσθημα, ταλέντο, αυτοκίνητα, ρίσκο, ταχύτητα. Αλλά όταν τα χρήματα κυριαρχούν μπορεί να γίνει αδίστακτο. Πιστεύω σε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, σε μεγάλες ή μικρές νίκες χάρη στην προσπάθεια κάποιου. Αν αυτή είναι η πρώτη μου φωτογραφία από τη Formula 1, η τελευταία δεν έχει ακόμα παρθεί».

@F1 is emotion, talent, cars, risk, speed. But when money rules it can be ruthless.

I believe in the surprise of an unexpected result, of big or small victories achieved thanks to one’s commitment.

If this was my first picture on a F1, the last still has to be taken pic.twitter.com/atAw5FwtRm