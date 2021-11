Οι αγωνοδίκες δεν είχαν όλα τα στοιχεία στη μάχη Χάμιλτον-Φερστάπεν (vid)

Οι αγωνοδίκες του GP Βραζιλίας δεν είχαν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία στο συμβάν ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν στον 48ο γύρο.

Το GP Βραζιλίας ήταν πέρα για πέρα συναρπαστικό εντός κι εκτός πίστας, με τη μάχη του πρωταθλήματος να κορυφώνεται ολοένα και περισσότερο. Ο Λιούις Χάμιλτον από τη 10η θέση κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη, μειώνοντας τη διαφορά στη βαθμολογία στους 14 βαθμούς. Ο Βρετανός δεν είχε το πιο εύκολο τριήμερο, έχοντας αποκλειστεί από τις κατατακτήριες, καθώς το μονοθέσιό του δεν πέρασε τους τεχνικούς ελέγχους, ενώ στον Αγώνα της Κυριακής εκκίνησε 10ος.

Στον 48ο γύρο ο Χάμιλτον είχε φτάσει τον Φερστάπεν και επιτέθηκε από την εξωτερική στη στροφή 4. Στα φρένα, το μονοθέσιο της Mercedes ήταν λίγο μπροστά από αυτό της Red Bull Racing, όμως ο Ολλανδός δεν βρήκε την κορυφή της στροφής και άνοιξε τη γραμμή του, «παρασέρνοντας» τον αντίπαλό του. Ως αποτέλεσμα, παρέμεινε μπροστά μέχρι τον 59ο γύρο, στον οποίο εν τέλει ο 7 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής κατάφερε να περάσει.

That moment when we all held our breath on Sunday



No quarter given #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP