Η Formula 1 αποχαιρετά τον Βαλεντίνο Ρόσι (vid)

Η κορωνίδα των τεσσάρων τροχών αποτίει φόρο τιμής στον σούπερσταρ των δύο τροχών.

Η 14η Νοεμβρίου του 2021 θα μείνει στην ιστορία ως η τελευταία φορά που ο Βαλεντίνο Ρόσι θα τρέξει σε αγώνα MotoGP και τα μηνύματα αποχαιρετισμού έρχονται από παντού. Η Formula 1 έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter, συνοδεύοντας μια φωτογραφία με τα επιτεύγματα του Ιταλού στο MotoGP με τη φράση: «Ένας από τους πραγματικά ζωντανούς θρύλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Συγχαρητήρια για όλα όσα πέτυχες στην απίστευτη καριέρα σου».

One of motorsport's true living legends



Congratulations on all you have achieved in your incredible career, @ValeYellow46!#GrazieVale @MotoGP pic.twitter.com/co96MrNhtl