MotoGP Βαλένθια QP: Κυριαρχία Ducati με τον Μαρτίν στην pole

Ο Χόρχε Μαρτίν οδήγησε το 1-2-3 της Ducati στις κατατακτήριες της Βαλένθιας.

Η τελευταία περίοδος κατατακτήριων δοκιμών της χρονιάς στη Βαλένθια δεν είχε τεράστιο ενδιαφέρον, μια και ο τίτλος των αναβατών είχε κριθεί, ωστόσο είχε το χρώμα και το άρωμα του Βαλεντίνο Ρόσι, που στον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP είχε καταφέρει να προκριθεί στο Q2.

Ο Ιταλός βέβαια δεν ήταν μέσα στη διεκδίκηση της pole position, η μάχη για την οποία ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών οι Ducati ήταν πολύ γρήγορες, με τον Τζακ Μίλερ να ανεβαίνει στην πρώτη θέση, με ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Χόρχε Μαρτίν και τον Πέκο Μπανάια να είναι μόλις 15 χιλιοστά πιο πίσω. Οι δύο Suzuki ακολούθησαν, με τον Μιρ μπροστά από τον Ρινς, και τον Φάμπιο Κουαρταραρό στην 6η θέση.

Οι δεύτερες και πιο κρίσιμες προσπάθειες των αναβατών ξεκίνησαν με τον Ρόσι να ακολουθεί κατά πόδας τον Μπανάια, στην προσπάθειά του να βρεθεί όσο γινόταν πιο μπροστά στην εκκίνηση. Ο Μπανάια συνέχισε και έκανε τον καλύτερο χρόνο, αλλά αμέσως μετά έπεσε στην πρώτη στροφή. Ενώ μάζευε τη μοτοσικλέτα του από τη μέση της πίστας, είδε τον Χόρχε Μαρτίν να κάνει έναν ακόμα καλύτερο γύρο και να παίρνει εκείνος την pole position, που είναι η 4η στην καριέρα του στην κορυφαία κατηγορία του MotoGP. Ο Μπανάια έμεινε στη 2η θέση ενώ 3ος ήταν ο Τζακ Μίλερ, παρά την πτώση του στο τέλος, με την Ducati να «κλειδώνει» την 1η σειρά της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι Μιρ, Ζαρκό και Ρινς, με τον Μπίντερ στην 7η θέση και τον Φάμπιο Κουαρταραρό μόλις στην 8η. Ο Βαλεντίνο Ρόσι θα ξεινήσει τον τελευταίο αγώνα του από τη 10η θέση.

Τι έγινε στο Q1

Το πρώτο μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε με την ηχηρή απουσία του Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος μετά την τρομακτική πτώση του στο FP3 νωρίτερα δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει να τρέχει το Σάββατο. Οι υπόλοιποι 10 αναβάτες ωστόσο διεκδίκησαν με ένταση τις δύο προνομιούχες θέσεις που οδηγούσαν στο Q2, σε μια πίστα που οι διαφορές ανάμεσά τους ήταν πολύ μικρές.

Ο Άλεξ Ρινς με τη Suzuki ήταν σίγουρα μέσα στα φαβορί πριν από το ξεκίνημα της περιόδου και το απέδειξε, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο και προχωρώντας «πανηγυρικά» στο Q2, σε μια πίστα που γνωρίζει πολύ καλά. Η δεύτερη θέση πήγε στον εξαιρετικό Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ, που στο τέλος μάλιστα λίγο έλειψε να απειλήσει τον Ρινς. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η 3η θέση του Ντοβιτσιόζο, που έμεινε μόλις 7 εκατοστά πίσω από τον Νοτιοαφρικανό.

Ο αγώνας της Κυριακής, που είναι ο τελευταίος της φετινής σεζόν, θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας και όπως πάντα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα Q2