Μεταμεσονύκτιο θρίλερ με παρατυπία στο DRS του Χάμιλτον (vid)

Το μονοθέσιο του παγκόσμιου πρωταθλητή έκανε παράτυπη χρήση του συστήματος DRS, το μεσημέρι Ελλάδας η απόφαση.

Τράβηξε μακριά η βαλίτσα σε ότι αφορούσε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Βραζιλίας, δέκατου-ένατου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, αφού η Mercedes W12 του Λούις Χάμιλτον βρέθηκε να μην εναρμονίζεται με το γράμμα των τεχνικών κανονισμών!

Η γερμανική ομάδα κλήθηκε σε απολογία γιατί ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, εντόπισε τεχνική παρατυπία στη W12, που με το DRS ανοιχτό, είχε απόσταση ανάμεσα στα δύο πτερύγια, μεγαλύτερη των 85mm που ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1.



Το DRS (Drag Reduction System) εισήχθη στο σπορ το 2011 με στόχο να αυξήσει τις προσπεράσεις. Εφόσον σε συγκεκριμένες ζώνες της πίστας, το μονοθέσιο που ακολουθεί βρεθεί σε απόσταση κάτω του ενός δευτερολέπτου από το προπορευόμενο, με το πάτημα ενός κουμπιού από τον οδηγό αλλάζει η κλίση ενός εκ των πτερυγίων της πίσω αεροτομής. Καθώς έρχεται σε οριζόντια θέση, μειώνεται η οπισθέλκουσα με αποτέλεσμα να προσφέρει αυξημένη τελική ταχύτητα κατά 10-12 χιλιόμετρα/ώρα.



Ακολούθησε ένα πολύωρο θρίλερ όπου λίγο μετά τις 3 το πρωί ώρα Ελλάδας, μπήκε σε… παύση αφού οι αγωνοδίκες του αγώνα του Ιντελάγκος ανακοίνωσαν πως θα εξετάσουν επιπλέον στοιχεία προτού αποφασίσουν, πράγμα που θα συμβεί σήμερα το πρωί. Δεδομένου πως έχουμε 5 ώρες διαφορά, θα έχουμε νέα καλό μεσημεράκι.

Το πάνελ των αγωνοδικών στη Βραζιλία αποτελούν ο Αμερικανός Τιμ Μάιερ, ο Ιταλός Ματέρο Περίνι και δύο βετεράνοι οδηγοί της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Ιταλός Τόνιο Λιούτσι και ο Βραζιλιάνος Ρομπέρτο Μορένο.





Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε σημειώσει -και μάλιστα με άνεση- τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής και θα εκκινούσε από την πρώτη θέση τον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, με τη μάχη του Ιντερλάγκος να αποτελεί το τρίτο πεδίο δοκιμής αυτής της δομής του αγωνιστικού τριημέρου, μετά το Σίλβερστον και τη Μόντσα.

Αν, όπως αναμένεται, επιβεβαιωθεί από τους αγωνοδίκες η παρατυπία, θα εκκινήσει τη σημερινή μάχη 24 γύρων από την ουρά του grid. Θυμίζουμε πως ήδη είχε 5 θέσεων στο grid του αγώνα της Κυριακής, λόγω αλλαγής της μονάδας εσωτερικής καύσης στη W12.



