Η σπάνια πρωτιά της Ferrari (vid)

H Scuderia επικράτησε πρώτη φορά φέτος του ανταγωνισμού αλλά όχι στην κατάταξη.

Το 2021 είναι μία χρονιά που σίγουρα έχει θετικό πρόσημο για τη Scuderia Ferrari, που ερίζει με τη McLaren Racing για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Άλλωστε μετά το σχεδόν επίπονο 2020, η βελτίωση έπρεπε να θεωρείται δεδομένη.

Ήρθε όμως σε μάλλον υπερθετικό βαθμό, άσχετα με το αν η ιταλική ομάδα αγνοεί τη νίκη από τη Σιγκαπούρη του 2019. Κι αν δεν έχει έρθει πρώτη θέση στη κατάταξη ενός αγώνα, στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήρθε μία άλλη πρωτιά που μπορεί να μη χαρίζει βαθμούς, υπογραμμίζει όμως πως ο «οργανισμός Ferrari» έχει σουλουπωθεί. Ειδικά γιατί αφορά έναν τομέα στον οποίο οι κόκκινοι «πονούσαν» τα τελευταία χρόνια.

Η Scuderia λοιπόν σημείωσε το ταχύτερο pit stop στη μάχη του Circuit of the Americas, που αποτέλεσε τον δέκατο-έβδομο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Σε έναν αγώνα όπου ο Σαρλ Λεκλέρκ τερμάτισε τέταρτος και ο Κάρλος Σάινθ έβδομος, οι μηχανικοί τους ήταν πρώτοι!





Το pit stop που έδωσε αυτή την πρωτιά ήρθε αφορούσε στην περιποίηση στο μονοθέσιο του Ισπανού, με τους μηχανικούς της Ferrari να αλλάζουν τα τέσσερα ελαστικά του Ισπανού μέσα σε μόλις 2.24 δευτερόλεπτα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν που η Scuderia σημείωσε το ταχύτερο pit stop σε Grand Prix. Δείτε το πως στο video που ακολουθεί…

The @ScuderiaFerrari mechanics keep their cool and show what they're made of with a nice quick tire change for Carlos Sainz, scoring their first DHL Fastest Pit Stop of the season at the #USGP. #DHLF1 pic.twitter.com/eUJM7JiQjS