Mercedes και Red Bull τρώγονται και στα eSports (vid)

H δράση στα eSports της Formula 1 συνεχίστηκε, με τις Mercedes και Red Bull Racing να δίνουν τρομερές μονομαχίες, με τον Μιχάλη Ρωμανίδη να πραγματοποιεί αξιοπρεπείς εμφανίσεις.

Το F1 Esports Series Pro Championship συνεχίστηκε το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου με τρεις ακόμα αγώνες να ολοκληρώνονται για τον φετινό θεσμό, με τους καλύτερους sim-racers να τίθενται αντιμέτωποι για ακόμα μια φορά. Ο πρώτος από τους τρεις διεξήχθη στο Σίλβερστον, ενώ ακολούθησε αυτός στο θρυλικό Σπα και στην ιστορική Μόντσα.

Ο Φρέντερικ Ράσμουσεν της Red Bull Racing εκκίνησε από την 1η θέση στο Σίλβερστον και με μια εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησε τη νίκη. Για να το καταφέρει, έπρεπε να προσπεράσει τον Ντάνιελ Μορένο της Mercedes στον τελευταίο γύρο. Η μάχη των δύο ήταν εντυπωσιακή και παραλίγο σε αρκετές περιπτώσεις να καταλήξουν στις μπαριέρες. Το βάθρο των νικητών τους πλαισίωσε ο Λούκας Μπλάκελεϊ της Aston Martin, ο οποίος είχε θριαμβεύσει στον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Ακολούθησε ο Νικολά Λονγκέτ της Alpine, ενώ ο Μπάρι Μπορουμάντ της McLaren βρέθηκε στην 5η θέση. Πίσω τους βρέθηκαν οι Μπράντον Λέιγκ της Ferrari, Μαρσέλ Κιεφέρ με Red Bull, Γιόνι Τορμάλα της AlphaTauri, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Γιάρνο Όπμερ βρέθηκε μόλις στην 9η θέση. Τη βαθμολογούμενη 10άδα έκλεισε ο Ντέιβιντ Τονίτζα της Ferrari.

Ο Μιχάλης Ρωμανίδης δεν αγωνίστηκε στον αγώνα αυτό με τη Williams.

Ο δεύτερος αγώνας ήταν επίσης συναρπαστικός με πολλές ανατροπές. Παρά την pole position του Γιάρνο Όπμερ, οι δύο οδηγοί της Red Bull Racing είχαν την πρωτοπορία για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Έχοντας εκπληκτική στρατηγική, οι δύο οδηγοί είχαν τρομερές μονομαχίες στο «Ναό της Ταχύτητας», με τις Mercedes και τις Ferrari. Όλα άλλαξαν όμως στον τελευταίο γύρο, όταν ο Ράσμουσεν που ήταν στη 2η θέση έχασε από τις δύο Mercedes στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού. Όμως στο πρώτο σικέιν ένα μονοθέσιο που ακολουθούσε τον ακούμπησε και τον έριξε στις πίσω θέσεις.

Όμως αυτό δεν εμπόδισε τον teammate του, Μαρσέλ Κιέφερ από το να πάρει μια μεγάλη νίκη για τη Red Bull μπροστά από τις δύο Mercedes των Ντάνι Μορένο και Γιάρμο Όπμερ που τον πλαισίωσαν στο βάθρο. Όμως η κατάταξη άλλαξε, καθώς ο Μορένο βγήκε εκτός πίστας και δέχθηκε ποινή χρόνου που τον έριξε στην 7η θέση. Έτσι το βάθρο πήγε και πάλι στον Λούκας Μπλάκελεϊ της Aston Martin.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Φαμπρίτσιο Ντονόζο της Alpine, ενώ την πρώτη 5άδα έκλεισε ο Σεμπάστιαν Τζόμπ. Ακολούθησε ο Μπάρι Μπορουμάντ της McLaren μπροστά από τον Μορένο. Ο Ράσμουσεν εν τέλει βρέθηκε στην 8η θέση μπροστά από τον Ντανιέλε Χαντάντ με τη δεύτερη Aston Martin, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Αλβ΄ρο Καρετόν της Alpine.

O Μιχάλης Ρωμανίδης με τη Williams ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 16η θέση.

O 6ος αγώνας της σεζόν πραγματοποιήθηκε στο θρυλικό Σπα, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της. Οι συνθήκες επέτρεπαν μόνο full wet ελαστικά, φέρνοντας τους οδηγούς απέναντι σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Όμως από τους πρώτους γύρους η πίστα ήταν σε τέτοια κατάσταση όπου απαιτούσε χρήση των ενδιάμεσων ελαστικών.

Η Red Bull πέρασε για τα καλά στην αντεπίθεση, με τον Ράσμουσεν να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και με μια εντυπωσιακή εμφάνιση να παίρνει μια μεγάλη νίκη στον αγώνα. Πίσω του υπήρξε τεράστια μάχη ανάμεσα σε πολλούς οδηγούς, με τον Γάρμο Όπμερ της Mercedes να παίρνει εν τέλει τη 2η θέση με ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο του αγώνα. Το βάθρο των νικητών έκλεισε o Νταβίντ Τονίτζα της Ferrari, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει την pole position για τον αγώνα.

Ο Μαρσέλ Κιέφερ της Red Bull έμεινε στην 4η θέση, μπροστά από τον Νικολά Λονγκέτ της Alpine. O Λούκας Μπλάκελεϊ της Aston Martin ήταν στην 6η θέση παίρνοντας σημαντικούς βαθμούς, ενώ για ακόμα μια φορά βαθμολογήθηκαν οι Σεμπάστιαν Τζομπ της AlphaTauri και Μπάρι Μπομαρούντ της McLaren. Τη βαθμολογούμενη 10άδα έκλεισαν οι Σιμόν Βέιγκανγκ της Alfa Romeo και Γιόνι Τόρμαλα της AlphaTauri.

O Μιχάλης Ρωμανίδης έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση εκκινώντας από την τελευταία θέση. Ο Έλληνας sim-racer της Williams κατάφερε να αναρριχηθεί στη 12η, όμως οι γύροι τελείωσαν δίχως να προλάβει να ανέβει και πάλι στους βαθμούς.

Το αποτέλεσμα του έκτου αγώνα φέρνει τον Γιάρνο Όπμερ στην 1η θέση της βαθμολογίας με 101 βαθμούς, έναντι 87 του Μπλάκελεϊ, ενώ οι δύο οδηγοί της Red Bull ακολουθούν με τον Ράσμουσεν στους 78 και τον Κιέφερ στους 62.

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η μάχη ανάμεσα στη Mercedes και τη Red Bull Racing μαίνεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ισοβαθμούν στην κορυφή με 140 βαθμούς. Η Aston Martin βρίσκεται στην 3η θέση με 96, ενώ η Alpine ακολουθεί με 73.