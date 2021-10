O Ρικάρντο το γύρισε στο... NASCAR (vid)

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο οδήγησε στην πίστα του Circuit of the Americas το Wrangler Chevrolet Monte Carlo του θρύλου του NASCAR, Ντέιλ Έρχαρντ.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο μετακόμισε στη McLaren από τη Renault για την αγωνιστική σεζόν του 2021, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη βρετανική ομάδα. Όμως Αυστραλός για τη φετινή χρονιά έβαλε ένα ιδιαίτερο στοίχημα με τον CEO της εταιρείας, Ζακ Μπράουν.

Όντας μεγάλος οπαδός του θρύλου του NASCAR, Ντέιλ Έρχαρντ, o Ρικάρντο έβαλε στοίχημα με τον Μπράουν πως αν ανέβει στο βάθρο σε κάποιον αγώνα μέσα στο 2021, θα οδηγήσει το αυτοκίνητο του αμερικανού. Ο Μπράουν έχει στη συλλογή του το Chevrolet Monte Carlo που οδήγησε ο «Intimidator» το 1984.

Ο Ρικάρντο όχι μόνο κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, αλλά κέρδισε το GP Ιταλίας, με τη McLaren να κάνει το 1-2 στο συγκεκριμένο αγώνα. Έτσι, ο Αυστραλός κέρδισε το στοίχημα και στο πλαίσιο του GP ΗΠΑ πήρε το αγωνιστικό του Έρχαρντ για μια βόλτα στο Circuit of the Americas.

Ο 32χρονος οδηγός της McLaren που επέλεξε να οδηγεί στη Formula 1 με το #3 που είχε ο 7 φορές Πρωταθλητής του NASCAR, έκανε και ορισμένα donuts φέρνοντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Δείτε τον Ντάνιελ Ρικάρντο στα παρακάτω βίντεο να οδηγεί το Wrangler Chevrolet Monte Carlo του Ντέιλ Έρχαρντ.

A deal’s a deal. @DanielRicciardo on track in Dale Earnhardt Sr’s 1984 Wrangler Chevrolet Monte Carlo. Owned by @ZBrownCEO, this was the prize for his first podium in papaya colours! #USGP



