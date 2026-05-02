F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Μαϊάμι

Ο Κίμι Αντονέλι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά η Mercedes δεν πρέπει να αισθάνεται πλέον το ίδιο άνετα.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Μαϊάμι έδειξε ότι οι μάδες δούλεψαν σκληληρά στο κενό που προηγήθηκε στο πρόγραμμα της F1 και πλέον το πρωτάθήμα έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό. Η κυριαρχία της Mercedes στους πρώτους αγώνες, ωστόσο, επιτρέπει στους οδηγούς της να απολαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στη βαθμολογία, με τον Κίμι Αντονέλι να παραμένει επικεφαλής.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes75
2George RussellMercedes68
3Charles LeclercFerrari55
4Lewis HamiltonFerrari43
5Lando NorrisMcLaren33
6Oscar PiastriMcLaren28
7Oliver BearmanHaas F1 Team17
8Pierre GaslyAlpine16
9Max VerstappenRed Bull Racing16
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Arvid LindbladRacing Bulls4
12Isack HadjarRed Bull Racing4
13Gabriel BortoletoAudi2
14Carlos SainzWilliams2
15Esteban OconHaas F1 Team1
16Franco ColapintoAlpine1
17Nico HulkenbergAudi0
18Alexander AlbonWilliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes143
2Ferrari98
3McLaren61
4Red Bull Racing20
5Haas F1 Team18
6Alpine17
7Racing Bulls14
8Audi2
9Williams2
10Cadillac0
11Aston Martin0

@Photo credits: Mercedes F1

