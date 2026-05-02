F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Μαϊάμι
Ο Κίμι Αντονέλι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά η Mercedes δεν πρέπει να αισθάνεται πλέον το ίδιο άνετα.
Ο Αγώνας Σπριντ του GP Μαϊάμι έδειξε ότι οι μάδες δούλεψαν σκληληρά στο κενό που προηγήθηκε στο πρόγραμμα της F1 και πλέον το πρωτάθήμα έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό. Η κυριαρχία της Mercedes στους πρώτους αγώνες, ωστόσο, επιτρέπει στους οδηγούς της να απολαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στη βαθμολογία, με τον Κίμι Αντονέλι να παραμένει επικεφαλής.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|75
|2
|George Russell
|Mercedes
|68
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|55
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|43
|5
|Lando Norris
|McLaren
|33
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|28
|7
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|16
|9
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|16
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|17
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|18
|Alexander Albon
|Williams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|143
|2
|Ferrari
|98
|3
|McLaren
|61
|4
|Red Bull Racing
|20
|5
|Haas F1 Team
|18
|6
|Alpine
|17
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Audi
|2
|9
|Williams
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
@Photo credits: Mercedes F1