GP ΗΠΑ QP: Εμφατική pole από τον Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές του GP ΗΠΑ, παίρνοντας με τη Red Bull Racing μια πολύ σημαντική pole position. Ο μεγάλος του αντίπαλος στο πρωτάθλημα, ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes πήρε τη 2η θέση και θα ξεκινήσει δίπλα στον Ολλανδό από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο Σέρχιο Πέρεζ θα εκκινήσει από την 3η θέση και δίπλα του στην 4η θέση θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και όχι τον Βάλτερι Μπότας, που σημείωσε τον 4ο χρόνο αλλά έχει ποινή 5 θέσεων και θα εκκινήσει 9ος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Circuit Of The Americas ξεκίνησαν με αρκετά καλό καιρό και τους οδηγούς να μη βιάζονται ιδιαίτερα να βγουν στην πίστα. Οι Red Bull ωστόσο ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους σχετικά νωρίς και γρήγορα ανέβηκαν στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, με τον Φερστάπεν ελάχιστα ταχύτερο από τον Πέρεζ. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο με τη McLaren σε κάποιο σημείο σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στο Q1, αλλά λίγο αργότερα του τον πήρε ο Μαξ Φερτάπεν, έστω και για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου. Τελικά όμως ήταν ο Λεκλέρ με τη Ferrari που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο.

Σιγά-σιγά ωστόσο η πίστα γέμισε μονοθέσια και το ενδιαφέρον στράφηκε στις πίσω θέσεις και στους 5 οδηγούς που θα αποκλείονταν από τη συνέχεια. Τρεις από τους 20 οδηγούς, ωστόσο, ήξεραν από πριν ότι θα ξεκινήσουν από τις τελευταίες θέσεις, καθώς οι Αλόνσο, Φέτελ και Ράσελ έβαλαν νέες μονάδες ισχύος και πήραν ποινές. Όταν πια έπεσε η καρό σημαία, οι 5 οδηγοί που δεν συνέχισαν ήταν οι Στρολ, Λατίφι, Ράικονεν, Σουμάχερ και Μαζέπιν.

Στο δεύτερο μέρος των κατατακτηρίων οι περισσότεροι βγήκαν στην πίστα με τα μεσαία ελαστικά, για να ξεκινήσουν με αυτά τον αγώνα της Κυριακής. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Κάρλος Σάινθ, που βγήκε με τα μαλακά ελαστικά. Ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε ένα δείγμα των προθέσεών του σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Χάμιλτον, Νόρις και Λεκλέρ. O Πέρεζ χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να περάσει γιατί ο πρώτος χρόνος του διαγράφηκε λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας.

