Αυτό είναι το επίσημο πρόγραμμα της F1 για το 2022

Με αριθμό ρεκόρ 23 Grand Prix και την Ίμολα να αντικαθιστά το Κινεζικό GP της Σαγκάης.

Το 2020 θα είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό αγώνων σεζόν στην ιστορία της Formula 1, με το πρόγραμμα που επισημοποιήθηκε να περιλαμβάνει 23 στάσεις ανά τον κόσμο! Παράλληλα, έχει ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προσχέδιο που είχε διαρρεύσει, με σημαντικότερη την απουσία της Κίνας από το καλεντάρι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά!

Η Ίμολα και το Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια παίρνουν τη θέση της, την Κυριακή του Πάσχα, ενώ η μοναδική άλλη διαφοροποίηση αφορά στη μετακίνηση του Grand Prix της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, ο αγώνα του Πολ Ρικάρ μεταφέρθηκε μία εβδομάδα αργότερα, στις 24 Ιουλίου. Έτσι δεν θα δημιουργεί πια “triple-header” με τους αγώνες της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστρίας.

Έτσι, στη σεζόν που ξεκινά στις 20 Μαρτίου από το Μπαχρέιν και ολοκληρώνεται ξανά στον Περσικό Κόλπο, στις 20 Νοεμβρίου, με το Grand Prix των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουμε μόνο μία φορά αγώνες σε τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα αλλά οκτώ φορές (!), αγώνες σε δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα. Όλα αυτά, για να χωρέσουν τα 23 GP αλλά ταυτόχρονα, να ολοκληρωθεί η σεζόν αρκετά νωρίτερα απ’ ότι φέτος, για να μη συμπίπτει με το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.





Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν έχουμε τις επιστροφές των Grand Prix Αυστραλίας, Καναδά, Σιγκαπούρης και Ιαπωνίας που δεν έγιναν φέτος, ελέω Covid-19.

20 Μαρτίου, GP Μπαχρέιν, Σακχίρ

27 Μαρτίου, GP Σαουδικής Αραβίας, Τζέντα

10 Απριλίου, GP Αυστραλίας, Μελβούρνη

24 Απριλίου, GP Εμίλια Ρομάνια, Ίμολα

8 Μαΐου, GP Μαϊάμι, Μαϊάμι

22 Μαΐου, GP Ισπανίας, Βαρκελώνη

29 Μαΐου, GP Μονακό, Μονακό

12 Ιουνίου, GP Αζερμπαϊτζάν, Μπακού

19 Ιουνίου, GP Καναδά, Μοντρεάλ

3 Ιουλίου, GP Μ. Βρετανίας, Σίλβερστον

10 Ιουλίου, GP Αυστρίας, Σπίλμπεργκ

24 Ιουλίου, GP Γαλλίας, Πολ Ρικάρ

31 Ιουλίου, GP Ουγγαρίας, Βουδαπέστη

28 Αυγούστου, GP Βελγίου, Σπα

4 Σεπτεμβρίου, GP Ολλανδίας, Ζάντβοορτ

11 Σεπτεμβρίου, GP Ιταλίας, Μόντσα

25 Σεπτεμβρίου, GP Ρωσίας, Σότσι

2 Οκτωβρίου, GP Σιγκαπούρης, Μαρίνα Μπέι

9 Οκτωβρίου, GP Ιαπωνίας, Σουζούκα

23 Οκτωβρίου, GP ΗΠΑ, Ώστιν

30 Οκτωβρίου, GP Μεξικού, Πόλη του Μεξικού

13 Νοεμβρίου, GP Βραζιλίας, Σάο Πάουλο

20 Νοεμβρίου, GP Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Άμπου Ντάμπι





The 2022 #F1 calendar is here! 🙌



A record-breaking 23 races 🏅

A brand new grand prix in Miami 💜

Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR