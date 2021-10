Η Mercedes προτίμησε την ασφάλεια στη στρατηγική του Χάμιλτον

Η Mercedes πραγματοποίησε εκτενή ανάλυση της στρατηγικής του Λιούις Χάμιλτον στο GP Τουρκίας, με τους υπολογισμούς της να βγάζουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πόρισμα.

Ο Λιούις Χάμιλτον επιχείρησε να ολοκληρώσει το GP Τουρκίας δίχως να αλλάξει ελαστικά στο μονοθέσιό του. Όμως η ομάδα τον ανάγκασε να μπει για αλλαγή των ενδιάμεσων ελαστικών στον 51ο γύρο, ενώ ήταν στην 3η θέση. Ο 7 φορές Πρωταθλητής είδε τα ελαστικά του να μην του δίνουν την απόδοση που θα ήθελε και δεν κατάφερε να απειλήσει τον Σάρλ Λεκλέρ της Ferrari που ήταν μπροστά του.

Μετά τον αγώνα στο Ιστανμπούλ Παρκ, η Mercedes ξεκίνησε έρευνα και ανάλυση της στρατηγικής που ακολούθησε, με τον επικεφαλής μηχανολογίας της ομάδας, Άντριου Σόβλιν, να μιλά στο Motorsport.com για τα ευρήματά τους. «Εάν μέναμε έξω εκείνη τη στιγμή με σταθερό ρυθμό, τότε θα χάναμε θέση μόνο από τον Πέρεζ, αλλά θα μέναμε μπροστά από τον Λεκλέρ. Αλλά το σενάριο αυτό, δεν προβλέπει άλλη φθορά ελαστικών, αλλά σε εκείνο το σημείο ήταν εμφανές πως χάναμε απόδοση. Οι υπολογισμοί που δεν μπορούσαμε να κάνουμε μέχρι και μετά το τέλος του αγώνα ήταν να λάβουμε υπόψη τη φθορά του Οκόν που τελείωσε τον αγώνα δίχως αλλαγή ελαστικών. Αν υποθέσουμε πως ο Λιούις θα είχε την ίδια φθορά, τότε θα έχανε πολλές θέσεις. Θα έδινε μάχη στο τέλος με τον Κάρλος Σάινθ. Αυτούς τους υπολογισμούς όμως δεν μπορείς να τους κάνεις εκείνη τη στιγμή».

