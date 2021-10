Πήρε και βαθμούς ποινής ο Αλόνσο

Το Grand Prix Τουρκίας δεν είχε καθόλου καλή εξέλιξη για τον οδηγό της Alpine.

Το Grand Prix της Κωνσταντινούπολης ήταν ένας αγώνας τον οποίο ο Φερνάντο Αλόνσο θα θέλει να ξεχάσει πολύ γρήγορα. Γιατί ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, ακόμα και για το καλύτερο φετινό του πλασάρισμα, όμως ο Ισπανός φεύγει από την Τουρκία έχοντας μόνο βαθμούς ποινής στις αποσκευές του.

Ο οδηγός της Alpine F1 Team εκκίνησε από την πέμπτη θέση του grid και με τον αγώνα να διεξάγεται σε βρεγμένο οδόστρωμα, με ενδιάμεσα ελαστικά, ήλπιζε η εμπειρία του να τον φέρει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όμως όλα πήγαν στραβά μετά από μόλις 170 μέτρα.

LIGHTS OUT!!!



Alonso goes spinning off at Turn 1 and tumbles down the standings to P16 - but otherwise it's a clean start