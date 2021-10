Ποινή στον Χάμιλτον για αλλαγή κινητήρα

Ο Λιούις Χάμιλτον θα δεχθεί 10 θέσεις ποινής στη σειρά εκκίνησης του GP Τουρκίας, καθώς η Mercedes έβαλε τον τέταρτο κινητήρα στο μονοθέσιό του.

Ο Λιούις Χάμιλτον ξεκινά το GP Τουρκίας με μειονέκτημα, καθώς η Mercedes αποφάσισε να βάλει τον τέταρτο κινητήρα στο μονοθέσιό του, ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η γερμανική ομάδα είχε δώσει τα πρώτα σημάδια πως θα προχωρήσει στην αλλαγή, όμως δεν γνωρίζαμε αν θα είναι ολική αλλαγή της κινητήριας μονάδας.

Οι μηχανικοί της Mercedes, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο 7 φορές παγκόσμιος Πρωταθλητής πρέπει να αλλάξει μόνο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η αλλαγή ανακοινώθηκε από την FIA κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής.

Οι οδηγοί έχουν 3 κινητήρες εσωτερικής καύσης διαθέσιμους για ολόκληρη τη σεζόν και για κάθε επιπλέον δέχονται ποινή 10 θέσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε πως ο Βρετανός θα έχει νέο σύστημα εξάτμισης, το τρίτο από τα οκτώ που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Η εξέλιξη αυτή, φέρνει σε θέση ισχύος τον Μαξ Φερστάπεν για τον αγώνα της Κυριακής, με τον Ολλανδό να έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανακτήσει το προβάδισμα στη βαθμολογία των οδηγών.

Η FIA επιβεβαίωσε επίσης πως ο οδηγός της Ferrari, Κάρλος Σάινθ, έχει στο GP Τουρκίας τη νέα και αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος. Έτσι, ο Ισπανός θα εκκινήσει τελευταίος τον αγώνα της Κυριακής αφού η δική του αλλαγή αφορά όλα τα μέρη της κι όχι μόνο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης..

UPDATE: @LewisHamilton has taken a new Internal Combustion Engine for this event - his fourth ICE of the season.



He will take a grid penalty for Sunday's #TurkishGP. pic.twitter.com/xpIdnZkKpU