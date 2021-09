GP Ρωσίας: Ο Σερ Λούις Χάμιλτον έγινε 100άρης σε άλλον ένα τρελό αγώνα

Ο Χάμιλτον κέρδισε με δραματικό τρόπο τον αγώνα στο Σότσι, που κρίθηκε από τη βροχή που έπεσε στο τέλος – 2ος ο Φερτάπεν, 3ος ο Σάινθ.

Ο Λούις Χάμιλτον πανηγύρισε στο GP Ρωσίας την 100ή νίκη της καριέρας του, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στους τελευταίους γύρους, όταν ξεκίνησε να βρέχει. Ο Μαξ Φερστάπεν ελαχιστοποίησε τις απώλειες και τερμάτισε 2ος, παρότι ξεκίνησε τελευταίος. Ο Κάρλος Σάινθ έφερε άλλο ένα βάθρο στο Ferrari με την 3η θέση.

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με το grid ιδιαίτερα ανακατεμένο, αφού στην πρώτη σειρά βρίσκονταν οι Νόρις και Σάινθ, ο Χάμιλτον ήταν 4ος και στην «ουρά» είχαμε τους Μπότας, Λεκλέρ και Φερστάπεν. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι πρώτοι ξεκίνησαν καλά, αλλά ο Κάρλος Σάινθ εκμεταλλεύτηκε το slipstream στη μεγάλη ευθεία και έστριψε μπροστά από τον Λάντο Νόρις. Ο Τζορτζ Ράσελ παρότι ξεκίνησε καλύτερα δεν το εκμεταλλεύτηκε αλλά διατήρησε την 3η θέση. Ο Χάμιλτον «στριμώχτηκε» και είδε να περνούν μπροστά του ο Λανς Στρολ, Ο Αλόνσο, που πέρασε από την έξοδο διαφυγής και επέστρεψε στην πίστα, και ο Ρικιάρντο.

Πιο πίσω ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε εκπληκτική εκκίνηση και βρέθηκε πολύ γρήγορα στη 12η θέση, ενώ ο Φερστάπεν δεν «ξεφορτώθηκε» αμέσως τους πιο αργούς και χρειάστηκε 2-3 γύρους για να φτάσει στη 15η θέση, πίσω από τον Μπότας, η αποστολή του οποίου ήταν να τον κρατήσει πίσω του όσο περισσότερο μπορούσε.

Ο Αλόνσο είχε τα σκληρά ελαστικά ενώ οι Ρικάρντο και Χάμιλτον είχαν τα μεσαία, κι έτσι δεν μπόρεσε να κρατηθεί μπροστά τους για πολύ. Γρήγορα και ο Αυστραλός της McLaren και ο Βρετανός της Mercedes τον πέρασαν, για να πάρουν την 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Πιο πίσω η πρόοδος όσων ξεκίνησαν από το τέλος επιβραδύνθηκε δραματικά, καθώς πίσω από τον Φέτελ είχε σχηματιστεί ένα τρενάκι από τους Λεκλέρ, Γκασλί και Φερσταπεν, που στο μεταξύ πέρασε τον Μπότας.

Ο Κάρλος Σάινθ στο πρώτο κομμάτι του αγώνα έκανε αλάνθαστο αγώνα στο μονοθέσιο της Ferrari και διατηρούσε την 1η θέση και μια απόσταση έξω από το DRS του Νόρις, ενώ οι δύο τους είχαν απομακρυνθεί αρκετά από τον Ράσελ, που με σχετική δυσκολία κρατούσε πίσω του τον Στρολ. Ο Χάμιλτον έχανε όλο και περισσότερο την επαφή του με την κορυφή, καθώς δεν έβρισκε τρόπο να περάσει τον Ρικάρντο.

Ο Νόρις όμως ανέβασε σημαντικά το ρυθμό του στους επόμενους γύρους και έφτασε πίσω από τον Σάινθ. Μια Ferrari μονομαχούσε με μια McLaren για τη νίκη ήταν μια πολύ νοσταλγική εικόνα, που σε πολλούς φίλους της F1 είχε λείψει για χρόνια. Παρότι ο Νόρις έφτασε πολύ κοντά στον Σάινθ, δεν κατάφερε τελικά να περάσει και έτσι έμεινε λίγο πίσω, περιμένοντας μιαν άλλη ευκαιρία.

Με τον Χάμιλτον να μην μπορεί να ξεκολλήσει από την 6η θέση, ο Φερστάπεν συνέχισε να κερδίζει θέσεις. Ο Ολλανδός πέρασε κατά σειρά τους Γκασλί και Λεκλέρ, για να βρεθεί πίσω από τον Φέτελ στη 12η θέση.

Ο Νόρις όμως δεν τα είχε παρατήσει και λίγο αργότερα με μια ωραία κίνηση κατάφερε να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα. Σχεδόν ταυτόχρονα, αρκετά πιο πίσω, ο Φερστάπεν πέρασε και τον Φέτελ και συνέχισε να ανεβαίνει.

Ο Λανς Στρολ ήταν εκείνος που άνοιξε το χορό των pit stop στον 13ο γύρο, σε μια κίνηση που αποδείχτηκε σωστή, αφού τον έφερε μπροστά από τον Ράσελ, όταν και ο Βρετανός της Williams έκανε τη δική του αλλαγή ελαστικών. Με το undercut να αποδεικνύεται πολύ ισχυρό στο Σότσι, ο Κάρλος Σάινθ μπήκε επίσης στα pit, για να μη διακινδυνεύσει τη 2η θέση στον αγώνα. Ο Νόρις, αντίθετα έμεινε στην πίστα.

Σε εκείνο το σημείο ο Φερστάπεν, που ξεκίνησε τον αγώνα με τα σκληρά ελαστικά, είχε ανέβει μέχρι την 6η θέση, ακολουθούμενος από τον Λεκλέρ, που επίσης φορούσε σκληρά. Ο Φερστάπεν ήτν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα και πλησίαζε τον Αλόνσο με πολύ γρήγορο ρυθμό. Πιο κρίσιμα όμως, πλησίαζε και τον Χάμμιλτον, που πλέον βρισκόταν μόνο 3 θέσεις μπροστά του.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο μπήκε πριν από τον Χάμιλτον αλλά η στρατηγική της McLaren καταστράφηκε από ένα αργό pit stop, στο οποίο ο Αυστραλός έχασε αρκετό χρόνο. Ταυτόχρονα, ο Φερστάπεν παρότι είχε φτάσει πίσω από τον Αλόνσο, δεν μπορούσε να περάσει τον Ισπανό της Alpine και να συνεχίσει την πρόοδό του.

