MotoGP Αγίου Μαρίνου FP1: Ο Βινιάλες έκανε την έκπληξη

Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αγίου Μαρίνου, με τη βροχή να πέφτει δυνατά στο τέλος της.

Το GP Αγίου Μαρίνου ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, με τον Μάβερικ Βινιάλες να ολοκληρώνει στην κορυφή των χρόνων στο FP1. O Ισπανός αναβάτης της Aprilia εξέπληξε τους πάντες και με τη βοήθεια της βροχής στα τελευταία 10 λεπτά παρέμεινε 1ος.

Ο καιρός αναμένεται να παίξει τα δικά του παιχνίδια, μιας και η πρόβλεψη κάνει λόγο για εμφάνιση της βροχής καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μέχρι το τέλος της διαδικασίας, η ενταση της βροχής ήταν τόσο έντονη που οι αναβάτες είχαν μεγάλο πρόβλημα με την ορατότητα.

