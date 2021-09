Ο Φερστάπεν υπεύθυνος για τη σύγκρουση με τον Χάμιλτον!

Ο Μαξ Φερστάπεν κρίθηκε ένοχος από τους αγωνοδίκες του GP Ιταλίας και δέχθηκε 3 θέσεις ποινή στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα της Formula 1 στη Ρωσία.

Το GP Ιταλίας σημαδεύτηκε από τη δεύτερη σύγκρουση στο 2021 ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Μαξ Φερστάπεν στο 2021. Οι δύο οδηγοί ήρθαν δίπλα-δίπλα στον 26ο γύρο, όταν ο Βρετανός βγήκε από τα pit, με τον Ολλανδό να καβαλά το εσωτερικό κερμπ της στροφής 2. Ως αποτέλεσμα τα δύο μονοθέσια είχαν επαφή, με τη Red Bull να καβαλά τη Mercedes και αμφότεροι οδηγήθηκαν εκτός αγώνα.

Μάλιστα το πίσω δεξί ελαστικό του Φερστάπεν χτύπησε το κεφάλι του Χάμιλτον. Στην περίπτωση αυτή, το Halo έσωσε τη ζωή του Χάμιλτον και απέδειξε πως η δουλειά της Formula 1 για περισσότερη ασφάλεια είναι επιτυχημένη.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες κάλεσαν τους δύο οδηγούς για να δώσουν την άποψή τους αναφορικά με το συμβάν. Οι οδηγοί έριξαν την ευθύνη ο ένας στον άλλο όπως είναι λογικό, όμως την τελική απόφαση την πήραν οι αγωνοδίκες.

Όπως ανακοινώθηκε, την ευθύνη την έριξαν στον Φερστάπεν, ο οποίος δέχθηκε ποινή 3 θέσεων στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα που θα διεξαχθεί στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει πως θα εκκινήσει 3 θέσεις πίσω απο τη θέση που θα πάρει ο Ολλανδός στις κατατακτήριες δοκιμές. Παράλληλα, οι αγωνοδίκες έδωσαν στον Φερστάπεν 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια.

