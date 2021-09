Σφοδρή σύγκρουση του Χάμιλτον με τον Φερστάπεν!

Διπλή εγκατάλειψη Φερστάπεν και Χάμιλτον από την μεταξύ τους σύγκρουση. Η διαφορά των 5 βαθμών στο πρωτάθλημα παραμένει.

Συνέβη μόλις ο Χάμιλτον βγήκε από την αλλαγή ελαστικών του. Ο Πρωταθλητής βγήκε μπροστά από τον Φερστάπεν και πίσω από τον Νόρις, Ο Φερστάπεν πίεσε λίγο περισσότερο να περάσει τα μονοθέσια ακουμπούν και καταλήγουν και τα δύο στην αμμοπαγίδα.

Για άλλη μια φορά το Halo δείχνει πόσο σημαντικό είναι για την ασφάλεια των οδηγών.

