GP Ιταλίας QP: Έκανε την έκπληξη ο Μπότας

O Βάλτερι Μπότας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιταλίας και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στον Αγώνα Sprint του Σαββάτου.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Μόντσα αποδείχθηκαν άκρως συναρπαστικές στο τέλος, με τον Βάλτερι Μπότας να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από την 1η θέση τον αυριανό Αγώνα Sprint. Ο Φινλανδός ήταν εξαιρετικός στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 και κόντρα στα προγνωστικά έγραψε το 1:19.555 και άφησε στη 2η θέση τον Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη Mercedes για 0,096 δευτ. Οι δύο οδηγοί της γερμανικής ομάδας είχαν τον καλύτερο ρυθμό και αύριο θέλουν να επαναλάβουν ανάλογη επίδοση. Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην 3η θέση στα αποτελέσματα με τον ταχύτερο χρόνο του να είναι 0,411 δευτ. πίσω από αυτόν του Μπότας.

Valtteri Bottas goes fastest in Friday's qualifying!



He'll line up in P1 for Saturday's #F1Sprint, ahead of Lewis Hamilton and Max Verstappen#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/JHnCzgFL7g