Ο Ράικονεν χάνει και τη Μόντσα, στη θέση του ο Κούμπιτσα

Ο Κίμι Ράικονεν θα απουσιάσει για δεύτερο αγώνα στη σειρά και τη θέση του θα πάρει ξανά ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα.

Ο Κίμι Ράικονεν απουσίασε από το GP Ολλανδίας την περασμένη Κυριακή στο Ζάντβορτ γιατί ήταν θετικός στον κορωνοϊό. Τη θέση του στο μονοθέσιο της Alfa Romeo πήρε ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, Ρόμπερτ Κούμπιτσα, ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση και τερμάτισε στη 15η θέση.

Ο Κούμπιτσα θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει ξανά μία εβδομάδα αργότερα, στο GP Ιταλίας στη Μόντσα, αφού ο Ράικονεν είναι ακόμα σε καραντίνα και δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Η ανακοίνωση της Alfa Romeo

Team Statement ahead of the #ItalianGP pic.twitter.com/TBXPhCSHlD — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 8, 2021

BREAKING: Robert Kubica will stand in for Kimi Raikkonen at Monza



We look forward to seeing Kimi back soon!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/87KvhDmbk2

— Formula 1 (@F1) September 8, 2021