Ο Άλεξ Άλμπον επιστρέφει στη Fomula 1 με τη Williams - μένει ο Λατίφι

H Williams ανακοίνωσε το οδηγικό της δίδυμο για το 2022, με τον Νίκολας Λατίφι να ανανεώνει και τον Άλεξ Άλμπον να εντάσσεται στην ομάδα

Το ντόμινο εξελίξεων στο μετεγγραφικό πάζλ να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η Williams ανακοίνωσε το οδηγικό της δίδυμο για το 2022. Ο Άλεξ Άλμπον επιστρέφει στη Formula 1 με τη βρετανική ομάδα, ενώ ο Νικολας Λατίφι ανανέωσε για ένα ακόμη έτος.

Ο Άλεξ Άλμπον ήταν το φαβορί ώστε να αντικαταστήσει τον Τζόρτζ Ράσελ, ο οποίος θα μετακομίσει στη Mercedes το 2022. O Ταϊλανδός οδηγός θα επιστρέψει στη Formula 1 έπειτα από ένα χρόνο απουσίας, καθώς έχασε τη θέση του στη Red Bull από τον Σέρτζιο Πέρεζ, μετά το τέλος της περασμένης σεζόν.

Η αξία όμως του Άλμπον ήταν αρκετά μεγάλη όπως αποδείχθηκε, με τη Williams να κάνει κρούση για την απόκτησή του τις τελευταίες εβδομάδες. Η Red Bull έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετακίνησή του στη βρετανική ομάδα, καθώς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να του βρει θέση στο grid.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στη Formula 1 το 2022. Όταν μένεις εκτός για έναν χρόνο δεν είναι ποτέ σίγουρο πως θα επιστρέψεις. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στη Red Bull και στη Williams που πίστεψαν σε εμένα και με βοήθησαν να επιστρέψω στο grid», δήλωσε ο Άλμπον για την επιστροφή του στη Formula 1 από την επόμενη σεζόν.

Δίπλα του θα έχει τον Νικολας Λατίφι, ο οποίος θα παραμείνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ομάδα του Γκρόουβ. Ο Καναδός φέρνει μαζί του μεγάλη οικονομική στήριξη και η αγωνιστική του βελτίωση έπεισε την ομάδα να τον διατηρήσει για ακόμα μια σεζόν.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με τη Williams για ακόμα ένα χρόνο. Έχουμε τους νέους τεχνικούς κανονισμούς κι επίσης η ομάδα βρίσκεται σε ένα πιο ανταγωνιστικό μονοπάτι με τους νέους ιδιοκτήτες, το νέο μάνατζμεντ και τις προσθήκες ατόμων σε τεχνικό επίπεδο. Ένιωσα σαν το σπίτι μου από την πρώτη στιγμή και πιστεύω πως είμαι στο σωστό σημείο ώστε να συνεχίσω την καριέρα μου. Ο στόχος είναι να βελτιωθώ περισσότερο και να εκμεταλλευτώ όσο περισσότερο γίνεται την ευκαιρία που θα έχουμε το 2022. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με το μονοθέσιο της επόμενης σεζόν και είναι σαν μια νέα αρχή για εμένα», ήταν τα λόγια του Λατίφι.

Introducing your 2022 Williams Racing drivers…@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq