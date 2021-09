GP Ολλανδίας FP1: Δυναμικό ξεκίνημα Χάμιλτον με τη δράση να κρατά μόλις 22'

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ολλανδίας, που την περισσότερη ώρα είχε διακοπεί με κόκκινη σημαία λόγω της ακινητοποιημένης Aston Martin του Φέτελ.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο GP Ολλανδίας δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος στο FP1, όμως το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου διεξήχθη υπό καθεστώς κόκκινης σημαίας. Ο λόγος ήταν το μονοθέσιο του Σεμπάστιαν Φέτελ που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στην έξοδο της στροφής 1.

Ο Φέτελ αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του από την αρχή του FP1. Mε 15 λεπτά να έχουν περάσει σταμάτησε στην έξοδο της στροφής 1. Η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της, αλλά το μονοθέσιο δεν απομακρύνθηκε, καθώς λόγω πιθανής διαρροής ρεύματος υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Οι μηχανικοί της Aston Martin κατέφθασαν 20 λεπτά μετά την κόκκινη σημαία για να αποφορτίσουν τη μπαταρία και να απομακρυνθεί το μονοθέσιο. Στο τέλος είχαμε μόνο 6 λεπτά να απομένουν στο ρολόι και όλοι οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli.

Seb's back in the pit lane



But his car is still out on track #DutchGP #F1 pic.twitter.com/t6xpSGUSuE