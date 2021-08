Το GP Βελγίου διακόπηκε προτού καν ξεκινήσει λόγω βροχής (pics & vid)

Η πολύ δυνατή βροχή στο Σπα ανάγκασε τους διοργανωτές να καθυστερήσουν την εκκίνηση του αγώνα.

Την ώρα που το GP Βελγίου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, οι ουρανοί πάνω από την πίστα του Σπα είχαν ανοίξει και η βροχή έπεφτε πολύ δυνατή στην πίστα. Αυτό έκανε πολύ επικίνδυνο να ξεκινήσει κανονικά το GP και ο Μάικλ Μάσι, Διευθυντής Αγώνα, αποφάσισε να καθυστερήσει την εκκίνηση αρχικά για 10 λεπτά και αργότερα για άλλα 10 λεπτά.

Ο Μάσι περίμενε να μειωθεί η ένταση της βροχής για να δώσει εντολή να γίνει η εκκίνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με βρόχινα ελαστικά πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Καθώς όμως η βροχή δεν έδειχνε διάθεση να μειωθεί, ο αγώνας διακόπηκε προτού καν ξεκινήσει με κόκκινη σημαία.

The formation lap is now scheduled to start at 15:10 local time (in a few minutes)#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/1l5liLlPRI