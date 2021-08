Προσωρινή διακοπή στις κατατακτήριες του GP Βελγίου λόγω ατυχήματος (vid)

Η δυνατή βροχή στο Σπα προκάλεσε σφοδρή έξοδο του Λάντο Νόρις και έβγαλε τις κόκκινες σημαίες.

Η βροχή άρχισε να πέφτει πολύ δυνατά στο ξεκίνημα του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του GP Βελγίου στην πίστα του Σπα και το νερό στην πίστα ήταν τόσο πολύ που ο Λάντο Νόρις έχασε τον έλεγχο της McLaren στην Eau Rouge και χτύπησε με δύναμη στα προστατευτικά ελαστικά.

Αμέσως οι αγωνοδίκες διέκοψαν την διαδικασία με κόκκινη σημαία και το Medical car έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, για να διαπιστώσουν ευτυχώς ότι ο Νόρις βγήκε ανέπαφος από το κατεστραμμένο μονοθέσιο.



Ελάχιστα πριν από το ατύχημα ο Σεμπάστιαν Φέτελ στον σύρματο της ομάδας του φώναζε να βγει η κόκκινη σημαία. Όταν αργότερα τον πληροφόρησαν για την έξοδο του Νόρις η αντίδρασή του ήταν ιδιαίτερα οργισμένη.

Seb unfiltered on the Lando incident #BelgianGP pic.twitter.com/ZFI655MSv3

Ο Φέτελ πάντως ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος και σταμάτησε δίπλα στη McLaren του Νόρις για να δει αν είναι καλά ο συναθλητής του, ύστερα από τη σφοδρή αυτή πρόσκρουση.

The way Sebastian Vettel is *SO* necessary to @F1...pic.twitter.com/e0phIJGG6S