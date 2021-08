Το φουτουριστικό Mazda που έκανε καριέρα μόνο ως... παιχνίδι (pics)

To Mazda RX500 έχει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή ιστορία, καθώς έγινε συλλεκτικό και διάσημο χωρίς να μπει ποτέ στην παραγωγή.

To 1970 αποτέλεσε μια πολύ σημαντική χρονιά για την ανθρωπότητα με γεγονότα όπως το άλμπουμ των The Beatles «Let it Be» και την αποτυχημένη αποστολή του Apollo 13. Όμως εκείνη τη χρονιά έμελλε να παρουσιαστεί το Mazda RX500 στο 17ο Tokyo Motor Show το οποίο σηματοδοτούσε την 50η επέτειο της εταιρείας.

Εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει η τάση από τους κατασκευαστές να παρουσιάζουν υπεραυτοκίνητα με σφηνοειδή και παράξενα σχέδια όντας η αρχή μιας νέας εποχής.

Η ιστορία πίσω από το RX500

Ο σχεδιαστής Σιγκενόρι Φουκούντα εμπνεύστηκε τη δημιουργία του RX500 από την ταινία «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος». Το όχημα δεν έπρεπε να μοιάζει με κλασικό αυτοκίνητο, οπότε μια μεγάλη ποικιλία από σχεδιαστικά στοιχεία από αγώνες και αεροπορικές αναφορές βρέθηκαν στο RX500. Το πίσω μέρος ξεχωρίζει ιδιαίτερα, με την ασυνήθιστη εμφάνισή του, ένα πάντρεμα ανάμεσα σε ένα διαστημόπλοιο και ένα μαχητικό αεροσκάφος. Η έμπνευση προήλθε επίσης από τη συσχέτιση του σχεδιαστή με τον Ιταλικό κατασκευαστικό οίκο Carozzeria Bertone. Έτσι, ο Φουκούντα-Σαν πρόσθεσε ήπιες καμπύλες και περιγράμματα στο RX500 για να αποφύγει τη δημιουργία μονότονων γραμμών.

Για την ιστορία το RX500 διέθετε έναν αναβαθμισμένο, υδρόψυκτο, περιστροφικό κινητήρα τύπου 10A που βρίσκεται στο κέντρο του οχήματος, ακριβώς πίσω από τον οδηγό. Με όγκο θαλάμου καύσης μόλις 982 κ.εκ., πετύχαινε απόδοση 250 ίππων. Με δυνατότητα λειτουργίας έως και 15.000 σ.α.λ., περισσότερες από ένα αυτοκίνητο της Formula 1 εκείνη την εποχή. Η τελική του ταχύτητα ξεπερνούσε τα 240 χλμ/ώρα.

Από την Έκθεση Αυτοκινήτου στο κουτί με παιχνίδια

To Mazda RX500 γοήτευσε αμέσως το κοινό με την πρωτοποριακή τεχνολογία και σχεδίασή του, ενώ προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στους ειδικούς δημοσιογράφους όλου του κόσμου, με αποτέλεσμα να γίνει πολύ σύντομα διάσημο. Ωστόσο, το timing της παρουσίας του δεν ήταν το καλύτερο. Το RX500 δεν πέρασε ποτέ στην παραγωγή, καθώς η πετρελαϊκή κρίση βρισκόταν προ των πυλών. Έως σήμερα μόλις ένα μοντέλο έχει κατασκευαστεί και αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού στο Μουσείο μεταφορών Numaji της Χιροσίμα.

Αντίθετα από τη Mazda, η... Matchbox αναγνώρισε τις δυνατότητες του RX500 και το συμπεριέλαβε ως μινιατούρα στη σειρά Superfast, σε απάντηση στην παρουσίαση των Hot Wheels της Mattel το 1968. Η δεύτερη ήθελε να κλέψει μερίδιο από την κυριαρχία της Matchbox και να καθιερωθεί στην αμερικανική αγορά. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο ότι το πορτοκαλί Matchbox RX500, το οποίο παρουσιάστηκε το 1971 ως MB66 θα γινόταν αμέσως παγκόσμιο best-seller.

Πως κατέληξε ένα συλλεκτικό παιχνίδι

Μετά την κυκλοφορία του, το μοντέλο της Matchbox παρέμεινε στα ράφια παιχνιδιών για συνολικά πάνω από μια δεκαετία και έχει πουληθεί αμέτρητες φορές σε όλο τον κόσμο. Στις μέρες μας, το μικρό μοντέλο είναι ένα δημοφιλές συλλεκτικό αντικείμενο, που αναπαριστά ξέφρενους αγώνες στα παιδικά υπνοδωμάτια. Για «ψαγμένους» θαυμαστές μοντελισμού προϊόντων της δεκαετίας του ’70, κατασκευαστές όπως η Spark, προσφέρουν πλέον λεπτομερή μοντέλα του RX500, τα οποία μοιάζουν εκπληκτικά με το πρωτότυπο.