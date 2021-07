Φερστάπεν: «Ασέβεια οι πανηγυρισμοί του Χάμιλτον»

Ο Μαξ Φερστάπεν με ένα tweet μέσα από το νοσοκομείο κατηγόρησε τον Λιούις Χάμιλτον για επικίνδυνη οδήγηση και ασέβεια

Το GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Silverstone μπορεί να εξελίχθηκε σε θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον αλλά σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση στον πρώτο γύρο του αγώνα ανάμεσα στον Βρετανό και τον Μαξ Φερστάπεν. Η έξοδος του Φερστάπεν στη στροφή Copse έγινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και η Red Bull του Ολλανδού χτύπησε με μεγάλη ορμή στην μπαριέρα.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που αναπτύχθηκε στιγμιαία επιτάχυνση της τάξης των 51 G. Συνεπώς, παρότι ο Φερστάπεν βγήκε από το μονοθέσιο χωρίς εμφανή τραυματισμό, μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας και στη συνέχεια σε τοπικό νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ο Φερστάπεν παρακολούθησε τον αγώνα από το νοσοκομείο και μετά το τέλος του δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα «αιχμηρό» post στο twitter, στο οποίο χαρακτήρισε την κίνηση του Χάμιλτον «επικίνδυνη» και στη συνέχεια τον κατηγόρησε για «ασέβεια» επειδή πανηγύρισε έντονα την ώρα που ο ίδιος ήταν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο Φερστάπεν έγραψε: «Είμαι χαρούμενος που είμαι ΟΚ. Είμαι πολύ απογοητευμένος που εγκατέλειψα με αυτόν τον τρόπο. Η ποινή που δόθηκε δεν βοηθάει και δεν ήταν δίκαιη για την επικίνδυνη κίνηση που ο Λιούις έκανε στην πίστα. Παρακολουθώντας τους πανηγυρισμούς ενώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, είναι ασέβεια και αντιαθλητική συμπεριφορά, αλλά κοιτάζουμε μπροστά».

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm