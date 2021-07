Έξι χρόνια δίχως τον Ζιλ Μπιανκί (pics & vid)

Ο ταλαντούχος οδηγός της Formula 1, Ζιλ Μπιανκί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2015 σε ηλικία 25 ετών, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Ο Ζιλ Μπιανκί μας άφησε σαν σήμερα 17 Ιουλίου το 2015 έπειτα από σοβαρούς τραυματισμούς που είχε υποστεί στο GP Ιαπωνίας το 2014. Ο ταλαντούχος Γάλλος οδηγός είχε ένα φρικτό ατύχημα στον 43ο γύρο του αγώνα στη Σουζούκα, χάνοντας τον έλεγχο, προσκρούοντας πάνω σε γερανό που μετέφερε τη Sauber του Άντριαν Σούτιλ.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα που διεξήχθη στις 5 Οκτωβρίου το 2014. Η ορατότητα λόγω βροχής ήταν περιορισμένη, ενώ τα νερά είχαν σχηματίσει λίμνες και προκαλούνταν υδρολίσθηση στα μονοθέσια. Μάλιστα, ο άτυχος Γάλλος έχασε τον έλεγχο στη στροφή Dunlop, η οποία είναι μια παρατεταμένη ανηφορική αριστερή στροφή.

Ο τραυματισμός που υπέστη ήταν στον εγκέφαλο, ο οποίος τον έριξε σε κώμα. Από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ιαπωνίας μεταφέρθηκε στη Γαλλία, όπου απεβίωσε σαν σήμερα στις 17 Ιουλίου. Η οικογένεια του Μπιανκί δημιούργησε ίδρυμα προς τιμήν του αδικοχαμένου οδηγού, ώστε να αναδείξει ταλέντα στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Ζιλ Μπιανκί ξεκίνησε την καριέρα του όντας μόλις τριών ετών. Αγωνίστηκε σε μικρές κατηγορίες μονοθεσίων κατακτώντας το πρωτάθλημα στη Formula Renault 2.0 Γαλλίας το 2007 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula 3 το 2009. Αποτέλεσε οδηγός της ακαδημίας της Ferrari και έχοντας δύο 3ες θέσεις στο πρωτάθλημα του GP2 το 2010 και το 2011.

Το 2013 έκανε το μεγάλο βήμα στη Formula 1 με τη μικρή ομάδα της Marussia. Οι επιδόσεις του ήταν εντυπωσιακές με δεδομένο πως είχε χαμηλής δυναμικής μονοθέσιο. Καλύτερο αποτέλεσμα του αποτέλεσε η 9η θέση στο GP Μονακό το 2014 όπου έδωσε τους πρώτους βαθμούς στην ιστορία της ομάδας του. Ο τότε CEO της Ferrari, Λούκα ντι Μοντεζέμολο, είχε δηλώσει πως το 2015 θα αγωνιζόταν για λογαριασμό της Sauber και αποτελούσε στόχος της ιταλικής ομάδας για το μέλλον.

Ο θάνατος του Ζιλ Μπιανκί ήταν ο πρώτος από αίτια ατυχήματος εντός πίστας μετά από του Άιρτον Σενα πίσω στο 1994.

Too sweet and too young. Jules left us 6 years ago today but his legacy will live forever. I've said it before and I say it again: F1 wasn't prepared for what Jules Bianchi was going to become. R.I.P Jules pic.twitter.com/COYPhvIj34