To Citroen DS7 Crossback αποκτά νέα υβριδική έκδοση

Η Citroen διευρύνει τη γκάμα του DS7 Crossback με μια νέα plug-in υβριδική και πολυτερλή έκδοση.

Η Citroen μεγαλώνει τον αριθμό εκδόσεων υβριδικών μοντέλων της φέρνοντας τεχνολογία κατευθείαν από τους αγώνες με το νέο DS7 Crossback E-TENSE 225. Η εξειδίκευση και η προηγμένη τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη Formula E από το 2015 έως και σήμερα επεκτείνεται στην πλέον ολοκληρωμένη plug-in υβριδική γκάμα της DS Automobiles. Η DS έχει γνωρίσει μεγάλες επιτυχίες στο ηλεκτρικό πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει δύο τίτλους.

Πρόκειται για τη 2η plug-in υβριδική έκδοση στη γκάμα του μοντέλου, μετά την κορυφαία E-TENSE 4x4 300HP, που συνδυάζει το οικολογικό προφίλ και απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό που αναζητά πλήθος καινοτόμων τεχνολογιώ. Ο συνδυασμός του turbo κινητήρα βενζίνης των 1.6 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα, στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει 225 ίππους και 360 Nm ροπής. Η ισχύς αυτή καταλήγει στους εμπρός τροχούς.

Η έκδοση αυτή διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 110kW, και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 13,2kW. Η κίνηση επιτυγχάνεται μέσω ενός κιβωτίου 8 σχέσεων. Το νέο DS7 Crossback E-TENSE 225 επιτυγχάνει αυτονομία της τάξεως των 55χλμ με μηδενικές εκπομπές ρίπων. Το μοντέλο παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης της μπαταρίας σε 1 ώρα και 45 λεπτά καθότι διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή (On-BoardCharger) ισχύος 7,4 kW.

Το DS7 Crossback E-TENSE, παρέχεται με υπηρεσίες τηλεματικής, χωρίς καμία απολύτως χρέωση εφ’ όρου ζωής, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να ελέγχουν τις λειτουργίες του αυτοκινήτου τους. Πιο συγκεκριμένα με την υπηρεσία E-TENSE Remote Control, η οποία προσφέρεται μέσω της εφαρμογής My DS, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία φόρτισης του αυτοκινήτου του.

Παράλληλα ο ιδιοκτήτης μπορεί να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μια διαδικασία που ολοκληρώνεται παίρνοντας ενέργεια από την πηγή της φόρτισης και όχι από την μπαταρία. Έτσι δεν επηρεάζεται η αυτονομία ή να προγραμματίσει τη φόρτιση στην οικία του.

Σε ότι αφορά στις εκδόσεις εξοπλισμού, το plug-in υβριδικό DS7 Crossback E-TENSE 225, διατίθεται σε 2 εκδόσεις. Οι So Chic & Performance Line, που είναι εφάμιλλες των αντίστοιχων 4Χ4 εκδόσεων. Οι τιμές διάθεσης ξεκινούν από €46.300 (στην έκδοση So Chic) με το όφελος του προγράμματος Eco-Bonus. Το νέο DS7 Crossback E-TENSE 225 τοποθετείται ανάμεσα στις πλέον κορυφαίες προτάσεις στην κατηγορία των premium C SUV. Στο πρώτο τετράμηνο του 2021, σημείωσε αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 26,8%.