Η μαγεία του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν είναι μόνο για τον ανδρικό πληθυσμό αλλά και για τον γυναικείο. Όταν οι γυναίκες βρίσκονται μέσα στο κόσμο των τροχών είναι αποδεδηγμένο ότι μπορούν να πετύχουν. Όμως, ακόμη και σήμερα υπάρχουν στερεότυπα που χρειάζεται να καταρριφθούν. Αυτό ήταν και το θέμα της συζήτησης στη σκηνή του 5ου GWomen Summit, της οποίας συντονίστρια ήταν η Ινώ Στεφανή, συντάκτρια της εκπομπής «Traction». Μαζί της στη σκηνή βρέθηκε η Τόνια Κορρέ, πρωταθλήτρια στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μοτοσυκλέτας, η Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και οδηγός καρτ, η Λία Πολυχρονίδη, συνιδρύτρια της PRT Motorsport και προπονήτρια motorsport και ο Κώστας Στεφανής παρουσιαστής της εκπομπής «Traction» και συνοδηγός αγώνων από την δεκαετία του 70'.

Τόνια Κορρέ: Από τα πρώτα της βήματα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, μέχρι τον πρωταθλητισμό.

Η πρώτη της επαφή με τους δύο τροχούς ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία μέσω του ποδηλάτου. «Από την αρχή κατάλαβα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το άθλημα και έμαθα μια σχολή μηχανοκίνητου αθλητισμού με μικρότερες μηχανές, πήγα με τους γονείς μου να δω πως είναι η σχολή και ξεκίνησα τις προπονήσεις σε ηλικία 10 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ως η πρώτη γυναίκα που έτρεξε σε αγώνες υψιλού επιπέδου, όπως είναι η Ευρωπαϊκοί και οι Βαλκανικοί, αντιμετώπισε μεγάλο σεξισμό επειδή κλήθηκε να αγωνιστεί απέναντι σε άνδρες. «Δεν υπήρχε άλλη γυναίκα πριν από εμένα σε αυτό που κάνω για να την μιμηθώ, οπότε χάραξα τη δική μου πορεία. Δυσκολεύτηκα να βρω το δρόμο μου μέσα σε αυτό τον ανδροκρατούμενο χώρο, όμως τα κατάφερα», τόνισε.

Η Τόνια Κορρέ συμπλήρωσε ότι αν ήταν στο χέρι της θα έφτιαχνε περισσότερα πρωταθλήματα, να ενισχυθεί το άθλημα παραπάνω ώστε να μπορούν περισσότερες γυναίκες να μπουν σε αυτό και συγκερκιμένα στην Ελλάδα θα έφτιαχνε περισσότερες πίστες γιατί είναι ελάχιστες και θα χρειαστεί στο μέλλον μεγάλη πίστα αγώνων και προπονήσεων σε πιο κεντρικές πόλεις και περιοχές της χώρας πέρα από την ήδη υπάρχουσα στις Σέρρες.

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Όπως διευκρίνησε, μπορεί να πήρε πριν δύο χρόνια δίπλωμα για μηχανή, όμως αντιλαμβάνεται τη διαφορά άναμεσα στους δύο και τους τέσσερις τροχούς και δεν βιάζεται να ποάσει το τιμώνη γιατί θέλει πρώτα να εξοικιωθεί. Είναι λάτρης της Formula 1. Από μικρή της άρεσαν τα καρτ και έκανε τακτικά αλλά τον τελευταίο χρόνο έχει μπει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Η ίδια τόνισε: «Δεν ήξερα πως να μπω σε αυτόν τον χώρο, μου φαινόταν άφταστο όνειρο, αλλά με την βοήθεια της Λίας Πολυχρονίδη τα κατάφερα».

Οι δύο πρώτες περιπτώσεις γυναικών έδειξαν, ότι έμπρακτα γυναίκες χωρίς οικογενειακό υπόβαθρο στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού κατάφεραν να μπουν σε αυτόν παρά τα εμπόδια που βρήκαν μπροστά τους. Είναι πολύ σημαντικό να μην πορεύεται κάποιος ή κάποια με στερεότυπα και να μην φοράει τις παρωπίδες που του επιβάλλει η κοινωνία.

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Όπως ανέφερε, πόλλοι θεωρούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό επικίνδυνο, όμως μεγαλύτερο κίνδυνο εγκυμωνούν οι δημόσιοι δρόμοι, που είναι ένα απρόβλεπτο περιβάλλον. Με κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαίδευση οι άνθρωποι μπόρουν να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για να βγουν στους δρόμους πιο έτοιμοι. Στη συνέχεια, επισήμανε ότι οι γονείς δεν πρέπει να θεωρούν ξένο το αμάξι τους. Πρέπει να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις ανάγκες του για να οδηγούν ασφαλέστερα, ειδικά όταν έχουν παιδιά στο όχημά τους.

Συμβούλευσε, στη συνέχεια, όλες τις γυναίκες, αν υπάρχει οποιοσδήποτε ενδοιασμός σχετικά με την οδήγηση, μπορούν να πάνε να εκπαιδευτούν σε ειδικά πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής για να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την άσφαλτο.

Ο Κώστας Στεφανής για τις γυναίκες που έγραψαν ιστορία σε αγώνες τεσσάρων τροχών.

Αρχικά, ο Κώστας Στεφανής τόνισε ότι ενώ υπήρξαν στο παρελθόν γυναίκες-θρύλοι στο κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού των αυτοκινήτων, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80', εξαφανίστηκαν. Μερικές από αυτές τις γυναίκες, όπως τις αρίθμισε ο ίδιος, ήταν η Πατ Μος Κάρλσον (οδηγός ράλι από 1953 εώς 1974), η Λέλα Λομπάρντι (οδηγός Formula 1 από 1974 έως 1985), η Μαρί Κλοντ Μπεμόντ (οδηγός αγώνων ράλι και ταχύτητας) και η Μισέλ Μουτόν (οδηγός WRC). Ακολούθως συμπλήρωσε, ότι μπορεί στην αρχή να χρειάζονται πολλά λεφτά για να επενδύσει κανείς αλλά αν κάποιος άνθρωπος αγαπάει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αξίζει να το κυνηγήσει.

«Όταν έχουμε ήδη δει γυναίκες γυναίκες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό πριν σαράντα και πενήντα χρόνια, δεν γίνεται στις μέρες μας λείπουν από τις πίστες. Αν και εφόσον το θέλουν, μπορούν και πρέπει να βρίσκονται εκεί και να διαπρέπουν», είπε κλείνονας.

Δείτε το απόσπασμα της ομιλίας (3:10:10 - 3:37:45) εδω: