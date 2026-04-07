Το παραμελημένο κεφάλαιο της γονιμότητας στον αθλητισμό γυναικών

Σύμφωνα με τη Δρ Μιρέια Γκαλιάν, η παροχή αμειβόμενης και ασφαλούς άδειας για θέματα γονιμότητας πρέπει να γίνει κανονισμός σε κάθε άθλημα γυναικών. Στην Guardian, η ανάλυση της έκθεσης της επισημαίνει ότι οι αλλαγές στην ασφαλιστική κάλυψη για γυναίκες αθλήτριες θα γίνου ευπρόσδεκτες και θα φέρουν αλλαγές!

Αναλυτικότερα όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην εν λόγω έκθεση: «Θα εφαρμοστούν ιστορικές αλλαγές στην ασφαλιστική κάλυψη των γυναικών αθλητριών. Η αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η αντισύλληψη, η εγκυμοσύνη, η εμμηνόπαυση και άλλες παθήσεις που επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες έχει καθυστερήσει υπερβολικά και πλέον χρειάζεται άμεση δράση».

Όμως υπάρχει κενό το όποιο δυστυχώς δεν χαίρει ιδιαίτερης προσοχης και δεν είναι άλλο από τη γονιμότητα. Αφού οι αθλήτριες ωθούν το σώμα τους στα άκρα, συχνά με χαμηλά ποσοστά σωματικού λίπους και εντατική προπόνηση, κάτι που μπορεί να διαταράξει τις ορμόνες της περιόδου τους. Οι περισσότερες δεν έχουν σταθερό κύκλο ή ακόμη και καθόλου, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα. Είναι σαφές πως τα χρόνια που περνάνε οι αθλήτριες είναι αυτά της μέγιστης γονιμότητας, ωστόσο πολλές αθλήτριες αναβάλλουν τη μητρότητα για να δώσουν προτεραιότητα στην καριέρα τους. Για όσες προσπαθούν να συλλάβουν η φυσική σύλληψη είναι πιο δύσκολη.

Αξίζει να αναφέρουμε πως έχει υπάρξει πρόοδος, αφού πέρυσι, το WTA Tour δεσμεύτηκε να προστατεύει τη θέση στην κατάταξη των τενιστριών που έλαβαν άδεια για να προσπαθήσουν να κάνουν παιδί. Η αμειβόμενη, προστατευόμενη άδεια θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο σε όλα τα αθλήματα γυναικών. Οι αθλήτριες δεν πρέπει να αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ καριέρας και μητρότητας.

Πηγή: Gurdian