11/05/2026
ΒΟΛΕΙ

Η Αγκνιέσκα Κόρνελουκ αποσύρθηκε και χαρίζει τις φανέλες της για καλό σκοπό

Μάρθα Χωριανοπούλου

Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία προέβει η Αγκνιέσκα Κόρνελουκ, που ανακοίνωσε πως δώσει τις φανέλες τις για καλό σκοπό.

Η 31χρονη κεντρική μπλοκέρ Αγκνιέσκα Κόρνελουκ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα της στο βόλεϊ, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο με μια κίνηση που ξεχωρίζει για το ήθος της. Η Πολωνή αθλήτρια, που ολοκλήρωσε την πορεία της στη Φενερμπαχτσέ έκανε μια σπουδαία κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από τα social media της ανακοίνωσε πως θα δωρίσει τις φανέλες της από την Εθνική Πολωνίας για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δείχνοντας την πρόθεσή της να συνεχίσει να προσφέρει ακόμη και μετά το τέλος της αγωνιστικής της δράσης. Ανέφερε πως θα χαρεί να συμβάλει σε τέτοιες πρωτοβουλίες και πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της για τις σχετικές ενέργειες.

Στην καριέρα της πρόλαβε να αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα σε Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία, αφήνοντας το στίγμα της και με την Εθνική ομάδα, με την οποία κατέκτησε τρία χάλκινα στο Volleyball Nations League, ενώ το 2014 πανηγύρισε το European Golden League. Την περσινή σεζόν μάλιστα αναδείχθηκε και κορυφαία κεντρική της διοργάνωσης.

