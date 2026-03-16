Η εμφάνιση της Μίστι Κόπλαντ στη σκηνή της 99ης τελετής απονομής των Όσκαρ έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο καθηλωτικές στιγμές της φαντασμαγορικής αυτής βραδιάς.

Φορώντας ένα εντυπωσιακό κορμάκι σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, η θρυλική μπαλαρίνα μαγνήτισε τα βλέμματα του κοινού, όπου βρισκόταν φυσικά και ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο ίδιος είχε προβεί σε κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις για το μπαλέτο και την όπερα πριν κάποιες μέρες, ωστόσο η Κόπλαντ έδωσε στον Αμερικανό ηθοποιό ένα... μάθημα για τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει η τέχνη σε κάθε μορφή της.

Ποια είναι όμως η 43χρονη μπαλαρίνα που, αν κι έχει «συνταξιοδοτηθεί», χόρεψε στη σκηνή του Dolby Theatre;

Misty Copeland doing ballet during the "I Lied To You" musical segment at the Oscars.



Το 2015 η Μίστι Κόπλαντ έγραψε ιστορία ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα που έγινε Πρώτη Χορεύτρια στα 75 χρόνια του American Ballet Theatre. Έχοντας ερμηνεύσει εμβληματικούς ρόλους όπως η Οντέτ στη Λίμνη των Κύκνων και η Ιουλιέτα, έγινε το πρόσωπο μιας ολόκληρης γενιάς που κατέρριψε κάθε φυλετικό στερεότυπο στον κλασικό χορό.

Πέρα από το ταλέντο και τα όσα έχει κάνει στον χώρο του μπαλέτου, η Κόπλαντ είναι μια πολυσχιδής προσωπικότητα, καθώς έχει αναδειχθεί ως μπεστ σέλερ των New York Times με βιβλία της όπως το «Life In Motion» και το «Black Ballerinas».

Misty Copeland on the Oscars Stage 🤩



The legendary ballerina returned to perform during a musical tribute tied to the film Sinners at the 2026 Oscars, months after retiring from the stage ✨

Η ίδια έχει κι έντονη φιλανθρωπική δράση, έχοντας σκηνοθετήσει έργα, όπως ε'ιναι η ταινία «Flower» που θίγει το ζήτημα της έλλειψης στέγης. Επιπλέον, η Κόπλαντ έχει δηλώσει πως στόχος της ανέκαθεν ήταν το να χρησιμοποιεί τον χορό ως ένα εργαλείο ακτιβισμού, εστιάζοντας στην εκπροσώπηση των μειονοτήτων στις τέχνες. Είναι πρέσβειρα των Boys & Girls Clubs of America, του οργανισμού από τον οποίο ξεκίνησε και η ίδια, βοηθώντας παιδιά από υποβαθμισμένες περιοχές να έρθουν σε επαφή με τον χώρο αυτό.

Επιπλέον, η εντυπωσιακή εμφάνισή της στα Όσκαρ πραγματοποιήθηκε μόλις τρεις μήνες μετά από χειρουργική επέμβαση που έκανε στο ισχίο!