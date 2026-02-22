Αϊλίν Γκου: Η «Βασίλισσα του Χιονιού» που γεννήθηκε στις ΗΠΑ και θριαμβεύει για την Κίνα

Μέχρι τον τελικό του halfpipe στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2026, οι Αγώνες είχαν μια γλυκόπικρη γεύση για την Αϊλίν Γκου. Δύο ασημένια μετάλλια αλλά δεν ήταν αρκετά για εκείνη, για μια αθλήτρια που στο Πεκίνο το 2022 είχε σαρώσει και είχε γίνει σύμβολο για την Κίνα. Τις ημέρες μάλιστα που είχε ξαναέρθει στο προσκήνιο το όνομά της για την επιλογή της να αγωνίζεται με την Κίνα και όχι στις ΗΠΑ, όπου γεννήθηκε.

Η Γκου, γεννημένη στις ΗΠΑ αλλά αθλήτρια της Κίνας, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης για την επιλογή της να αλλάξει αθλητική «πατρίδα». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σχολίασε πρόσφατα το θέμα, μιλώντας περί «προδοσίας». Εκείνη απάντησε με έναν τρόπο που ξέρει καλύτερα με την απόδοση στο χιόνι.

Στον τελικό του halfpipe στο Λιβίνιο, η Γκου δεν άφησε περιθώρια. Η καλύτερη της προσπάθεια βαθμολογήθηκε με 94,75 και ήταν αρκετή για να της χαρίσει το χρυσό. Ακόμη και η δεύτερη καλύτερη διαδρομή της, με 94 βαθμούς, θα της έδινε και πάλι την πρώτη θέση. Η Γκου, που παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα των Αγώνων με χορηγίες που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, είχε χαρακτηριστεί «Πριγκίπισσα του Χιονιού» μετά τα δύο χρυσά της στο Πεκίνο το 2022. Στην Ιταλία όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά.

Γιατί αγωνίζεται για την Κινα;

Η απόφαση της να εκπροσωπεί την Κίνα με αντάλλαγμα εκατομμύρια δολάρια είναι ίσως το πιο αμερικανικό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει...

Πιο συγκεκριμένα η Αϊλίν Γκου, γεννημένη στις ΗΠΑ αλλά με κινεζικές ρίζες από τη μητέρα της, έχει γίνει το πρόσωπο της συζήτησης στον κόσμο του σκι όχι μόνο για τα μετάλλιά της, αλλά και για την επιλογή της να αγωνίζεται για την Κίνα. Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε και ζει στην Αμερική, η Γκου ήθελε να ανοίξει δρόμους για νεαρά κορίτσια στην Κίνα, που δεν έχουν το ίδιο παράδειγμα γυναικών αθλητριών όπως στις ΗΠΑ. «Οι ΗΠΑ έχουν ήδη την εκπροσώπηση», έχει πει σε συνέντευξη της.

Η επιλογή της όμως ήταν και στρατηγική. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Γκου και η επίσης αμερικανικής καταγωγής πατινέρ Ζου Γι έλαβαν συνολικά 14 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια από το Αθλητικό Γραφείο του Πεκίνου. Το Forbes εκτιμά ότι η ίδια κέρδισε 23,1 εκατομμύρια δολάρια μόνο το 2025, τέταρτη παγκοσμίως ανάμεσα στις γυναίκες αθλήτριες. Αυτά τα χρήματα της δίνουν τη δυνατότητα να συνδυάζει σπουδές, φωτογραφήσεις και σκι σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να περιορίζεται από τις ΗΠΑ.

Η Γκου έχει χειριστεί με επιδεξιότητα τις επικρίσεις για «προδοσία» ή πατριωτισμό. Δεν παραβίασε κανέναν κανόνα η αλλαγή εθνικής εκπροσώπησης είναι νόμιμη, και αρκετοί Ολυμπιονίκες έχουν κάνει το ίδιο στο παρελθόν.