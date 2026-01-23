Σάλος με την Γκαμπριέλα Παπαδάκη: Απολύθηκε από το NBC λόγων των αποκαλύψεων του βιβλίου της

Η Γκαμπριέλα Παπαδάκη, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του καλλιτεχνικού πατινάζ, απολύθηκε από την NBC λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, μετά τις αποκαλύψεις στο νέο της βιβλίο Pour ne pas disparaître («Για να μην εξαφανιστώ»), όπου περιγράφει τη σχέση της με τον πρώην παρτενέρ της, Γκιγιόμ Σιζερόν.

Η 30χρονη Ολυμπιονίκης περιγράφει τον Σιζερόν ως έναν άνθρωπο χειριστικό, απαιτητικό και με «ψυχρότητα που σε παγώνει μέχρι τα κόκαλα». Η ίδια παραδέχεται ότι η ιδέα να βρεθεί ξανά μόνη μαζί του τη φοβίζει και στο βιβλίο της αναφέρεται σε δεκάδες στιγμές που δεν άντεχε άλλο. Σύμφωνα με όσα εξιστορεί η 30χρονη πρωταθλήτρια, με καταγωγή από τον Κορυδαλλό και την Κρήτη, ο Σιζερόν είχε τον έλεγχο σε ό,τι έκανε, από την προπόνηση μέχρι την καθημερινή διατροφή της. Ήρθε αντιμέτωπη με κρίσεις πανικού ακόμα και μετά τις μεγάλες τους επιτυχίες.

Οι αποκαλύψεις που συγκλονίζουν το καλλιτεχνικό πατινάζ

Η Παπαδάκη και ο Σιζερόν συνεργάστηκαν για περίπου 20 χρόνια, κερδίζοντας πέντε παγκόσμια πρωταθλήματα, μέχρι να ολοκληρώσουν την κοινή τους καριέρα το 2024. Παρά τις επιτυχίες τους, η Γκαμπριέλα αποκαλύπτει σκοτεινές πτυχές της σχέσης τους. Μία από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις αφορά την εγκυμοσύνη της στο Παγκόσμιο Πρωταθλήματ του 2019 στην Ιαπωνία, η οποία τερματίστηκε και άφησε βαθιά τραύματα στη ζωή της. Αυτές οι εμπειρίες συνέβαλαν στην απόφασή της να αποχωρήσει από τον πρώην παρτενέρ της και να πάρει τον έλεγχο της ζωής της.

Η NBC δήλωσε ότι η δημοσίευση του βιβλίου δημιούργησε «σαφή σύγκρουση συμφερόντων» και, παρά το δικαίωμα της Παπαδάκη να αφηγηθεί την καριέρα της, δεν μπορούσε πλέον να προσφέρει στο κοινό αμερόληπτη κάλυψη. Από την πλευρά του, ο Σιζερόν αρνείται όλες τις κατηγορίες και μιλά για «παραπληροφόρηση», υποστηρίζοντας ότι πάντα αντιμετώπιζε με σεβασμό την Παπαδάκη και ότι ποτέ δεν έκανε όσα του αποδόθηκαν στο βιβλίο.