Το καινοτόμο πρότζεκτ της Τες Χάουαρντ, που αλλάζει τις αθλητικές στολές των γυναικών

Ο αγώνας της Τες Χάουαρντ ώστε να αλλάξουν οι αθλητικές στολές των γυναικών είναι ένα θέμα που δεν έχει να κάνει μόνο με το αισθητικό κομμάτι, αλλά αγγίζει βαθιά ζητήματα ισότητας και αυτοπεποίθησης για τις γυναίκες που αθλούνται.

Η Βρετανίδα Ολυμπιονίκης θυμήθηκε σε συνέντευξή της την πρώτη φορά που φόρεσε τη νέα στολή της ομάδας χόκεϊ γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας το 2021: «Όταν έβαλα το τοπ, ένιωσα ότι με απορροφά το ρούχο», έχει δηλώσει η ίδια. Το σορτς που συνόδευε το τοπ ήταν τόσο στενό και άβολο που δυσκόλευε τις κινήσεις, ακόμα και την αναπνοή της, ενώ η ίδια και οι συμπαίκτριές της περνούσαν αρκετό χρόνο πριν από τους αγώνες τεντώνοντας τη στολή πάνω στις καρέκλες για να τους χωρέσει καλύτερα!

Σχεδόν όλες οι 20 παίκτριες της ομάδας χόκεϊ τότε εκμυστηρεύτηκαν στην Τες ότι ήθελαν κι εκείνες να αλλάξει η στολή τους, λέγοντας ότι τις έκανε να αισθάνονται δυσφορία για το ίδιο τους το σώμα. Η ίδια αναφέφερε σε συνέντευξή της πως της περνούσαν από το μυαλό σκέψεις όπως «παίζω και εκπροσωπώ την χώρα μου, δεν θα έπρεπε να αισθάνομαι τόσο άβολα».

Η εμπειρία της ίδιας ωστόσο δεν είναι η μοναδική. Μέσα από έρευνα που εκπόνησε, δεν εξεπλάγη μαθαινοντας ότι πολλές άλλες νεαρές κοπέλες χάνουν εντελώς το ενδιαφέρον τους για τον αθλητισμό στην εφηβεία, καθώς φοβούνται την κριτική για το σώμα τους, και οι ακατάλληλες στολές είναι ένας βασικός παράγοντας για αυτό.

Μετά από περίπου έναν χρόνο, η ομάδα κατάφερε να πείσει την εταιρεία να ξανασχεδιάσει τη στολή, αντικαθιστώντας το τοπ με ένα πιο άνετο. Στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, μέσα από προσωπική της πρωτοβουλία πέτυχε να υπάρχει επιλογή σορτς αντί για σκούρτ, και έγινε η πρώτη γυναίκα ολυμπιονίκης χόκεϊ που σκόραρε φορώντας σορτς. Αυτή η αλλαγή εφερε αλλαγές και σε άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Γαλλία, όπου πλέον επιτρέπονται σορτς ή πιο άνετες επιλογές στα αθλήματα γυναικών.

Η ίδρυση της «Inclusive Sportswear»

Η εμπειρία της Τες την ώθησε να μελετήσει το ζήτημα σε βάθος και να δημοσιεύσει τη διατριβή της στο Durham University για τις στολές και το πώς επηρεάζουν τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό. Τα ευρήματά της έδειξαν ότι η έλλειψη της δυνατότητας επιλογής για το τι μπορούν να φορέσουν είναι ένας σημαντικός λόγος για το ότι οι νεαρές παίκτριες εγκαταλείπουν το άθλημα που κάνουν κατά την εφηβεία.

Το 2024 ίδρυσε την «Inclusive Sportswear» στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεργάστηκε με την ASICS για να λανσάρει το πρόγραμμα «Undropped Kit», μια ανασχεδιασμένη στολή για τα μαθήματα φυσικής αγωγής, με υφάσματα που κρύβουν τον ιδρώτα, είναι ασφαλή για τις ημέρες της περιόδου και προσφέρουν ευελιξία στην επιλογή σορτς, κολάν ή ενός πιο άνετου τοπ.

«Τα κορίτσια δεν χρειάζονται οδηγίες για το τι να φορούν. Χρειάζονται επιλογές που τους επιτρέπουν να επικεντρωθούν στο παιχνίδι κι όχι στο πώς φαίνονται», ανέφερε η ίδια στη συνέντευξή της.