Τα ηνία της ΡΕΑ αναλαμβάνει η Γιάννα Δούκα, η οποία είναι η μόνη γυναίκα προπονήτρια στην 'Α Εθνική Γυναικών. Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα με επίσημη ανακοίνωση, λίγες ώρες με το «διαζύγιο» με τον Στέλιο Κοζανίδη.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Δούκα ήταν και ποδοσφαιρίστρια του συλλόγου και έχει πολυετή εμπειρία στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Α.Ο. Ρ.Ε.Α. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τη Γιάννα Δούκα, η οποία αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Η ΡΕΑ περνά στη νέα της εποχή με μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου Γυναικών, καθώς η Γιάννα Δούκα διαθέτει σπουδαία εμπειρία τόσο ως ποδοσφαιρίστρια όσο και ως προπονήτρια, αλλά και μία φιλοσοφία που ταυτίζεται απόλυτα με το όραμα και τη φιλοσοφία του συλλόγου μας.

Η νέα προπονήτρια της ΡΕΑ έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο Γυναικών, πραγματοποιώντας μία σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα στην Α’ Εθνική με τις ομάδες του Εργοτέλη, της ΑΕ Αίγινας και της ΑΕ Γλυφάδας, ενώ για σχεδόν μία δεκαετία αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδας Γυναικών, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις.

Παράλληλα, διαθέτει πολυετή προπονητική εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας εργαστεί με επιτυχία στον Εργοτέλη, στις Αβαντίδες Χαλκίδας, αλλά και στις αναπτυξιακές ηλικίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη νεαρών αθλητριών και στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου Γυναικών.

Η Γιάννα Δούκα είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A, ενώ διαθέτει σημαντικές πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου και της ανάλυσης απόδοσης, στοιχεία που ενισχύουν ακόμα περισσότερο το προπονητικό της προφίλ.

Η οικογένεια της ΡΕΑ καλωσορίζει τη Γιάννα Δούκα και της εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.

ΓΙΑΝΝΑ ΔΟΥΚΑ: «Η ΡΕΑ ΕΧΕΙ ΟΡΑΜΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που αναλαμβάνω την τεχνική ηγεσία της ΡΕΑ. Από την πρώτη επαφή που είχα με τους ανθρώπους της ομάδας ένιωσα το πόσο πολύ επιθυμούσαν αυτή τη συνεργασία και ο τρόπος προσέγγισής τους δεν μου άφησε κανένα περιθώριο δεύτερης σκέψης.

Η ΡΕΑ είναι μία ομάδα της Α’ Εθνικής που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερότητα, οργάνωση και ένα ξεκάθαρο πλάνο, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με τη δική μου φιλοσοφία. Πρόκειται για έναν σύλλογο που κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο, με μία διοίκηση που βρίσκεται συνεχώς δίπλα στην ομάδα και προσφέρει ασφάλεια και στήριξη σε όλα τα επίπεδα, δημιουργώντας παράλληλα σχέσεις που κάνουν μία ομάδα να λειτουργεί πραγματικά σαν οικογένεια.

Η ΡΕΑ πρωτοπορεί τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο Γυναικών, με σταθερά και ουσιαστικά βήματα, χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς. Αυτή η νοοτροπία ταυτίζεται απόλυτα με τη δική μου προπονητική ταυτότητα και με τον τρόπο που πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργεί μία ομάδα ώστε να έχει διάρκεια και συνέπεια στον χρόνο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Ηρακλή Μανουκαράκη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Είμαι σίγουρη πως θα έχουμε μία επαγγελματική και ουσιαστική συνεργασία, με στόχο η ΡΕΑ να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική και να κάνει σταθερά βήματα προς ακόμη υψηλότερους στόχους σε όλους τους τομείς».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑΝΝΑΣ ΔΟΥΚΑ

Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Γιάννα Δούκα

Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαΐου 1982

Τίτλοι σπουδών & Πιστοποιήσεις

Απόφοιτη ΤΕΕ Ειδικότητας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Κάτοχος Διπλώματος UEFA C

Κάτοχος Διπλώματος UEFA D

Κάτοχος Διπλώματος UEFA B

Κάτοχος Διπλώματος UEFA A

Κάτοχος Πιστοποίησης FIFA – Σεμινάριο Ποδοσφαίρου Γυναικών (Αθήνα 2014)

Κάτοχος Πιστοποίησης PE Performance Analysis (ΑΠΘ)

Ποδοσφαιρική εμπειρία

2000-2006: Γ.Σ. Εργοτέλης – Α’ Εθνική Γυναικών

2006-2009: ΑΕ Αίγινας – Α’ Εθνική Γυναικών

2009-2010: Γ.Σ. Εργοτέλης – Α’ Εθνική Γυναικών

2010-2013: ΑΕ Γλυφάδας – Α’ Εθνική Γυναικών

2013-2015: Γ.Σ. Εργοτέλης – Α’ Εθνική Γυναικών

Εθνικές ομάδες

2005-2014: Εθνική Ελλάδας Γυναικών

Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ελλάδας Γυναικών

Προπονητική εμπειρία

2014-2016: Α’ Προπονήτρια Γ.Σ. Εργοτέλης – Γ’ Εθνική Γυναικών

2016-2017: Α’ Προπονήτρια Γ.Σ. Εργοτέλης – Β’ Εθνική Γυναικών

2017-2018: Α’ Προπονήτρια Γ.Σ. Εργοτέλης – Α’ Εθνική Γυναικών

2018-2019: Α’ Προπονήτρια Γ.Σ. Εργοτέλης – Β’ Εθνική Γυναικών

2019-2022: Α’ Προπονήτρια Γ.Σ. Εργοτέλης – Α’ Εθνική Γυναικών

2022-2023: Α’ Προπονήτρια Αβαντίδες Χαλκίδας – Α’ Εθνική Γυναικών

2023-2024: Α’ Προπονήτρια Νέες Εργοτέλη – Β’ Εθνική Γυναικών

2024-2025: Α’ Προπονήτρια Κ17 Νέες Εργοτέλη – Υποδομές Νεανίδων Ελλάδος

2025-2026: Α’ Προπονήτρια Νέες Εργοτέλη – Β’ Εθνική Γυναικών

2023-2025: Προπονήτρια Μικτής Ομάδας Γυναικών Κ15 ΕΠΣ Ηρακλείου

Διακρίσεις

2015-2016: Κατάκτηση Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής – Γ.Σ. Εργοτέλης

2016-2017: Κατάκτηση Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής – Γ.Σ. Εργοτέλης

2018-2019: Κατάκτηση Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής – Γ.Σ. Εργοτέλης

2021-2022: Συμμετοχή στο Final Four Ελλάδος – Γ.Σ. Εργοτέλης».