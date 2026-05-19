WBLA: Μεγάλη νίκη των Athens Olympians εναντίον των πρωτοπόρων Hoopicorns

Με ακόμα μία αγωνιστική γεμάτη ένταση, δυνατές μονομαχίες και όμορφες μπασκετικές στιγμές συνεχίστηκε το WBLA – Women’s Basketball League Athens, με τη 3η αγωνιστική να επιβεβαιώνει το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο της διοργάνωσης.

Οι ομάδες πρόσφεραν ανταγωνιστικά παιχνίδια και έντονα συναισθήματα στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, με αρκετές αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν.

Αποτελέσματα 3ης Αγωνιστικής

Athens Olympians 55 – 50 Hoopicorns

Σε ένα δυνατό ντέρμπι με δραματικό φινάλε, οι Athens Olympians κατάφεραν

να λυγίσουν τις Hoopicorns και να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν από τους πιο δυνατούς αντιπάλους του πρωταθλήματος.

Alley oopsies 84 – 36 Cool-es

Οι Alley oopsies πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, κυριαρχώντας από το ξεκίνημα και φτάνοντας με άνεση στη νίκη απέναντι στις Cool-es.

Lady Warriors 69 – 43 Reunited Airballs Club

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής είχε νικήτριες τις Lady Warriors, οι οποίες παρουσίασαν σταθερότητα και ενέργεια απέναντι στη μαχητική Reunited Airballs Club.

Batskets 64 – 40 Court Queens

Οι Batskets συνέχισαν τις καλές εμφανίσεις τους, φτάνοντας σε ακόμα μία νίκη. Παρά την ήττα, οι Court Queens έδειξαν πολύ θετικά στοιχεία και άφησαν υποσχέσεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η εικόνα των ομάδων μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές δείχνει πως το WBLA εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με αρκετές ομάδες να διεκδικούν δυναμικά τη διάκριση και κάθε αγωνιστική να προσφέρει ξεχωριστές στιγμές.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου οι ισορροπίες παραμένουν ανοιχτές και κάθε παιχνίδι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.