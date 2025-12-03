Η 75χρονη που έκανε το powerlifting τρόπο ζωής

Η Κέιτ Έβερτ δεν υπήρξε ποτέ φανατική φαν του γυμναστηρίου. Στα 69 της, μπήκε για πρώτη φορά σε έναν τέτοιο χώρο σχεδόν… αναγκαστικά, ύστερα από την πίεση των παιδιών της που φοβούνταν μήπως γίνει «η ηλικιωμένη κυρία που πέφτει και δεν μπορεί να σηκωθεί». Στην αρχή, κάθε λεπτό της φαινόταν βαρετό. Κι όμως, από την πρώτη κιόλας συνέντευξη στο Gurdian, ξέφυγε από το στόμα της μια φράση που άλλαξε τη ζωή της: «Θέλω να γίνω δυνατή».

Ο προπονητής της, που ειδικευόταν στο powerlifting, την ανέλαβε χωρίς να ξέρει ότι θα έβρισκε μπροστά του μια γυναίκα ικανή να ανατρέψει προσδοκίες. Αρχικά η Έβερτ δυσκολευόταν στα πιο βασικά όπως το να μη χάνει την ισορροπία της στο squat. Ώσπου μια μέρα είδε το βίντεο μιας συνομήλικης αθλήτριας να κάνει deadlift. «Μπορώ να το κάνω κι εγώ;» ρώτησε με μάτια που –όπως της είπε αργότερα ο προπονητής της– φανέρωναν ήδη τη νέα της πορεία.

Από εκεί κι έπειτα, η εξέλιξή της ήταν εντυπωσιακή. Μετακινήθηκε σε εξειδικευμένο powerlifting γυμναστήριο, έμαθε τεχνική, απέκτησε αυτοπεποίθηση, και άρχισε να νιώθει πραγματικά τι σημαίνει να “κουβαλάς τη δύναμή σου”. Το συναίσθημα της χειροπιαστής προόδου σε κάθε προπόνηση, σε συνδυασμό με τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις των νεότερων αθλητών, της έδωσε το κίνητρο που χρειαζόταν.

Η φιλοσοφία μιας αθλήτριας που δεν βάζει όρια

Η Έβερτ αγαπάει πια ιδιαίτερα το squat, το οποίο χαρακτηρίζει «κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης». Η αγάπη της για τον ανταγωνισμό έγινε κινητήριος δύναμη.

Πλέον συνεχίζει την προπόνησή της με τρία σταθερά εβδομαδιαία sessions: