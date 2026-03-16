Η συγκλονιστική ιστορία της Σέιβι Κινγκ, που νίκησε τον θάνατο κι έπαιξε ξανά ποδόσφαιρο 10 μήνες μετά

Η ιστορία της Σέιβι Κινγκ είναι ένα τεράστιο παράδειγμα για τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και το πού μπορεί αυτή να σε οδηγήσει. Δέκα μήνες μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη μέσα στο γήπεδο, η 20χρονη αμυντικός της Έιντζελ Σίτι επέστρεψε στη δράση. Έφτασε μάλιστα μια ανάσα πριν το γκολ απέναντι στην ομάδα του Σικάγο.

Όλα ξεκίνησαν στις 9 Μαΐου του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γιούτα Ρόγιαλς για τη WNSL. Στο 74ο λεπτό, η Κινγκ σταμάτησε να τρέχει και κάθισε στο έδαφος δείχνοντας ζαλισμένη όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Υπέστη ανακοπή μπροστά στα έντρομα μάτια των συμπαικτριών της και των φιλάθλων. Επί 11 λεπτά, το ιατρικό επιτελείο τής παρείχε τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ, καταφέρνοντας να την κρατήσει εν ζωή μέχρι να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια οι εξετάσεις έδειξαν ότι η ίδια πάσχει από μια σπάνια εκ γενετής ανωμαλία στην αριστερή στεφανιαία αρτηρία της, η οποία δεν είχε διαγνωστεί ποτέ. Υποβλήθηκε επιτυχώς σε χειρουργική επέμβαση, όμως ο δρόμος για την επιστροφή της στα γήπεδα ήταν μακρύς κι επίπονος.

Χρειάστηκαν έξι εβδομάδες φυσικοθεραπείας για να μπορέσει να περπατήσει ξανά, ενώ όταν στάθηκε ξανά στα πόδια της έπρεπε να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και να τα μάθει όλα από την αρχή. Παρά τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που πέρασε, η ίδια δηλώνει πως η οπτική της για τη ζωή μετά από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια άλλαξε ριζικά.

«Για μια στιγμή νόμιζα ότι μου τα αφαίρεσαν όλα. Τώρα, νιώθω ευγνωμοσύνη που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ κάθε μέρα», ανέφερε η ίδια σε δηλώσεις που παραχώρησε εν όψει της επιστροφής της στη δράση.

Η Σέιβι Κινγκ στο διάστημα που μεσολάβησε δεν ασχολήθηκε μόνο με την προσωπική της ανάρρωση. Μέσω του ιδρύματός που ίδρυσε, το «Savy King of Hearts», πέτυχε κάτι πρωτοποριακό στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Με δική της πρωτοβουλία, οι παίκτριες και τα μέλη των 16 ομάδων του πρωταθλήματος των ΗΠΑ εκπαιδεύτηκαν στη χρήση απινιδωτών και στην ΚΑΡΠΑ. «Μπορείς να γίνεις ήρωας χρησιμοποιώντας μόνο τα δυο σου χέρια», είναι το μότο που χρησιμοποίησε στην προώθηση της καμπάνιας της, υπογραμμίζοντας το πώς οι πρώτες βοήθειες τής έσωσαν εκείνη την ημέρα τη ζωή.