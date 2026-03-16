Άουντι Κρουκς: «Όσοι με κοροϊδεύουν για το σώμα και τα κιλά μου, δεν θα μπορούσαν να με σταματήσουν κάτω από τη ρακέτα»

Η Άουντι Κρουκς αποτελεί ένα φαινόμενο αυτή στη στιγμή κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ. Ως σέντερ των Αϊόβα Σέντερ, στα 21 της χρόνια έχει σημειώσει ιστορικά ρεκόρ πόντων (40 πόντοι σε ένα ματς), η σκληρότερη μάχη όμως που καλείται να δώσει σε κάθε αγώνα είναι απέναντι στην κριτική για την εμφάνισή της.

Παρά την αδιαμφισβήτητη ικανότητά της μέσα στο παρκέ, η Κρουκς έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων στα social λόγω του βάρους και του σωματότυπού της. Πολλοί θεατές του κολεγιακού πρωταθλήματος και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν σε κάθε παιχνίδι ότι είναι εκτός φόρμας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χρησιμοποιούν προς το πρόσωπό της προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, με απαράδεκτα συνθήματα και μέσα στα γήπεδα.

Η ίδια, ωστόσο, αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση ωριμότητα, αντλώντας δύναμη από την οικογένειά της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ESPN, η ίδια μίλησε για το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού που υφίσταται, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Το ότι είμαι δυνατή είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη. Το να είμαι μεγαλόσωμη είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη.

Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τους αριθμούς που καταγράφω. Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το πώς παίζω. Έτσι, επιτίθενται σε μένα προσωπικά, αλλά εγώ δεν παίζω μπάσκετ γι' αυτό. Δεν υπέγραψα στην ομάδα αυτή για να ακούω τέτοια σχόλια.

Η οικογένειά μου, ήμασταν πάντα μεγαλόσωμοι και δυνατοί άνθρωποι. Ψηλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Χρησιμοποιώ το σώμα μου περισσότερο ως εργαλείο, επειδή αυτό το σώμα με έχει πάει τόσο μακριά στη ζωή και μου επιτρέπει να κάνω αυτό που αγαπάω στο γήπεδο.

Ήταν δύσκολο για μένα να επεξεργαστώ και να καταλάβω σε εκείνη την ηλικία ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο αποκομμένοι από αυτό που κάνω, αλλά νομίζω ότι με τον καιρό έμαθα πως, κάτι κάνω σωστά. Για να βρίσκομαι σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και να αφιερώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρόνο από τη μέρα τους για να πουν κάτι καλό ή κακό, σίγουρα κάνω κάτι σωστά.

Οι άνθρωποι που με κοροϊδεύουν για το σώμα και τα κιλά μου, σίγουρα δεν θα μπορούσαν να με σταματήσουν κάτω από τη ρακέτα».