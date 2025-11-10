GWomen Sports Summit 2025: «Ενωθήκαμε, γίναμε πιο δυνατές, είμαστε ασταμάτητες»

Δυναμικές γυναίκες, γυναίκες αυθεντικές που κόντρα σε όλα βρήκαν τον τρόπο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, απέναντι σε όλες τις αντιξοότητες που συνάντησαν, ένωσαν τις φωνές τους στο 4ο συνέδριο του Gazzetta Women για τον γυναικείο αθλητισμό με κοινό σύνθημα το «Together, Stronger, Unstoppable».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε την εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου κι έκανε μία σημαντική αναφορά σε όσα πρέπει να κάνει η πολιτεία προκειμένου να βοηθήσει τις γυναίκες να βρουν το δρόμο τους στον αθλητισμό και να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες συναδέλφους τους. Ο ίδιος εξήγγειλε μία σειρά από επενδύσεις στις αθλητικές υποδομές της Αττικής που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου όλο και περισσότερες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε κορυφαίες εγκαταστάσεις για τις προπονήσεις τους.

Από την κορυφή στην αφάνεια - Το success story της χρονιάς, Εθνική ομάδα πόλο γυναικών

Η Πηνελόπη Γκιώνη και ο Δημήτρης Μύτικας είχαν μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με μέλη τη ομάδας πόλο γυναικών που κατέκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τις ίδιες να σχολιάζουν το πώς ο κόσμος θα πρέπει να στέκεται δίπλα στους αθλητές τόσο στις νίκες όσο και στις νίκες. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

«Supporting Women is a benefit - Παρουσίαση της καμπάνιας για ισότιμη προβολή στον αθλητισμό»

Η Σοφία Σπανίδου, Λήδα Τσενέ και Ζωγραφένια Καλλιμάνη συζήτησαν με τη Βάσω Στασινού και Μυρτώ Μήτσιου τις διαφορές στην προβολή των γυναικείων αθλημάτων σε σχέση με των ανδρικών, με το θέμα της παιδείας για την καταπολέμηση των σχετικών στερεοτύπων να έρχεται στο προσκήνιο.

«Ισότητα στην πράξη» - Πολιτική, Αθλητισμός, Μητρότητα και ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία

Ένα πάνελ αφιερωμένο στις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να αμβλυνθούν οι ανισότητες ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες τόσο στον χώρο του αθλητισμού όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Γυναίκες εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, όπως η Δόμνα Μιχαηλίδου, Ελεονώρα Μελέτη, Νάντια Γιαννακοπούλου, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και Ζέφη Δαμαδάμα συζήτησαν με τη Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη για όλα όσα έχουν κατακτηθεί ήδη, αλλά κι όσα θα πρέπει ακόμα να αλλάξουν για να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα.

«Πέννυ Ρόγκα: Παίζοντας για τη ζωή ενάντια στον καρκίνο»

Ανάμεσα σε όλες τις δυναμικές γυναίκες που βρέθηκαν στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, βρέθηκε και η Πέννυ Ρόγκα, η οποία μίλησε για τη μάχη που έδωσε μέχρι να νικήσει τον καρκίνο, τα μαθήματα που πήρε μέσα από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της αλλά και το πώς βλέπει τη ζωή πλέον, αλλά και τους ανθρώπους που έμειναν δίπλα της μετά από αυτή τη σοβαρή δοκιμασία.

«Αθλητισμός και Ρατσισμός»

Η Αναστσία Ντραγκομίροβα και η Ελίνα Τζένγκο μίλησαν για τις προκαταλήψεις, τα εμπόδια και τη δύναμη της συμπερίληψης σε μία συζήτηση με τις Πηνελόπη Γκιώνη και Ιωάννα Μπερίου, με τις δύο πρωταθλήτριες να αναλύουν όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όσο δεν είχαν ακόμα την ελληνική ιθαγένεια. Η Ελίνα Τζένγκο μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όσο μιλούσε για μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, κατά την οποία λάμβανε πολλά ρατσιστικά μηνύματα λόγω της καταγωγής της.

«Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό»

Το θέμα της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό ήρθε ξανά στο προσκήνιο στο GWomen Sports Summit με κορυφαίους Έλληνες αθλητές να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για τη δύσκολη απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, την Ευαγγελία Πλατανιώτη και τη Χαρά Δημητρίου να αναφέρονται στο πόσο διαφορετικά διαχειρίζεται ο κάθε αθλητής μία αποτυχία. Η ψυχολόγος, Φρόσω Πατσού, συντόνισε τη συζήτηση.

«Parents Supporting Daughters»

Πίσω από κάθε παιδί που αγωνίζεται, υπάρχει ένας γονιός που πιστεύει στις δυνατότητές του και το στηρίζει σε κάθε του βήμα στον αθλητισμό. Στο ξεχωριστό αυτό πάνελ, η Βάλια και ο Γιάννης Μώραλης μαζί με την κόρη τους, Ο Γιάννης και η Μαρία Ραφαηλίδη, ο Θοδωρής Βλάχος και ο Περικλής Ιακωβάκης σχολίασαν το πώς ένας γονέας θα πρέπει να ωθεί το παιδί του προς τον αθλητισμό ακούγοντας τις ανάγκες του. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής του Gazzetta, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

«When nobody's watching»

Η Αριάννα Παπαγιάννη, Έλενα Παπαδοπούλου, Μάρθα Χωριανοπούλου και Πόπη Κωνσταντοπούλου με αφορμή το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών, μίλησαν για τις αόρατες μάχες όλων των παικτριών που παλεύουν καθημερινά κόντρα στις χαμηλές αμοιβές, τις κακές εγκαταστάσεις και τα γνωστά κοινωνικά στερεότυπα.

«Γιατί το βόλεϊ γυναικών δεν είναι ακόμη επαγγελματικό;»

Οι Αθηνά Παπαφωτίου, Μαριαλένα Αρτακιανού, Ανθή Βασιλαντωνάκη, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Ελπίδα Τικμανίδου μίλησαν για τις ανισότητες, την έλλειψη επαγγελματικού καθεστώτος στο βόλεϊ και τις προοπτικές αλλαγής κάνοντας μία σύγκριση ανάμεσα στο πού βρισκόμασταν πέρυσι σε σχέση με το τώρα.