Οι ομάδες της Α’ Εθνικής ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη φετινή τους πορεία στο Κύπελλο Γυναικών. Οκτώ ζευγάρια προέκυψαν από την κλήρωση για τους «16» της διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ.

Όσον αφορά τη διαδικασία για την πρόκριση, όλοι οι αγώνες θα είναι μονοί, ενώ γηπεδούχος ορίζεται η ομάδα που αγωνίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία. Αν όμως οι δύο αντίπαλοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία, τότε γηπεδούχος θα είναι εκείνη που κληρώθηκε πρώτη.

Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, δεν προβλέπεται παράταση. Η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» διαμορφώθηκαν ως εξής